107.000 euro voor Foundation-veulen in Vechta

Normaal gesproken stopt het Oldenburger Verband de favoriete veulens of paarden direct vooraan in de veiling. Nu was bracht het allerlaatste veulen de topprijs op. Fantasy was met afstand de topper. Eén veulen bracht meer dan 50.000 euro op: VIP (Vitalis x Desperados) met 53.000 euro Voor de 46 geveilde veulens in Vechta werd gemiddeld dik 15.500 euro betaald.

Ex-premiehengst als ruin verkocht

Voor de rijpaarden was er gemiddeld 26.500 euro. Hier was de topper een ex-hengst. Premiehengst welteverstaan. Fürst Romanov werd op de Westfaalse keuring 2016 geprimeerd en in de veiling voor 80.000 euro teruggekocht door Stoeterij Blue Hors. Blue Hors stelde de hengst ter dekking op Landgestüt Warendorf in 2017 en in het voorjaar van 2017 slaagde de zoon van KWPN’er First Choice voor zijn 14-dagentest met een 7,68 gemiddeld. Nu werd de vierjarige, inmiddels geruind, geveild namens fokster Inge Bastian. De nu First Vision genaamde bruine gaat naar Noorwegen.

Bij de springpaarden was Calimero (Contefino x Loredo) de topper met 70.000 euro. Een paard komt naar Nederland: Francesca (v. Franziskus) voor 20.000 euro.

Uitslag veulens

Uitslag rijpaarden

Fantasy (v. Foundation):



First Vision (v. First Choice)



