HK AES: Elf springhengsten licensed en één approved

De AES hengstenbkeuring leverde vandaag in Schijndel voor elf springhengsten de goedkeuring op in de vorm van de status 'Licensed' en een oudere hengst werd na zijn presentatie onder het zadel opgewaardeerd naar Approved. Blij was de jury met een knappe groep ponyhengsten en daar werden er maar liefst vijf aan het bestand toegevoegd.

Van de negen goedgekeurde driejarigen werd Uber van de Berghoeve (v.Gitano van Berkenbroeck) van Kees van den Oetelaar uitgeroepen tot kampioen. “Een hengst met een heel fijne uitstraling die heel veel overzicht heeft, goed weet wat die doet en heel veel kwaliteit heeft op de sporng. Zeker een paard met toekomst”, zo lichtte jurylid Robbert Ehrens de hengst toe. Hij keurde samen met Koen Olaerts en Bert van den Oetelaar.

Puccini S

De reservetitel ging naar Puccini S (Andiamo Semilly x Air Jordan) van Herman van der Scheer. “Hij waardeerde zich in de kooi erg op, een paard met veel mogelijkheden. Hij springt elektrisch van de grond. Hij sprong heel handig door het lijntje heen.”

Imagination vh Bloemenhof Z

Approved werd Imagination vh Winkenshof Z (v. Ilias vh Vlasmeer) van Hubert Bloemen. “Een hengst die iets meer kader mocht hebben, maar geweldig fijn te rijden is met een top galop en goed op de sprong”, laat Olaerts weten

Er werden dit keer geen dressuurhengsten licensed of in graag verhoogd.

Voor het eerst ponykampioen

Voor het eerst in de AES geschiedenis werd er een kampioen bij de pony’s aangewezen: Gipsy’s Micky McDreamy B-K van fokker Bibi Kim Kortrink. Een heel complete beloftevolle zoon van de bekende toppony W-Gipsy die lang internationaal op het hoogste niveau heeft gepresteerd.

AES ponykampioen Gipsy’s Micky McDreamy B K (v. Goliath van de Groenweg) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Springpaarden Licensed

5 Pentecoste (Chapper x Windows vh Coesterveld) C.A.M. van den Oetelaar, Schijndel

6 El Capone JPH Z (El Barone 111 Z x Iron Man van;t Meulenhof) Soefie Coomans en Frank Lammers, Weelde

8 Unique (United Way x Cleverboy) Arthur Verbroekken en Lisa Guggenberger, St Anthonis

9 Gladiator Z (Grandorado TN x Douglas) Nina Aspers, Linne

11 Puccini S (Andiamo Semilly x Air Jordan) H. van der Scheer, Kamperveen

12 Coastline (Caretino x Lavall I) C.A.M. van den Oetelaar, Schijndel

14 Umitti VTS (Carrera VDL x Fidjy of Colors) Ana-Elisa Schäfer, Grashoek

17 Ultimate Star vd Schelpenhoeve (Diamant de Semilly x Nonstop) Samir Brahimi, Rekkem

20 Uber van de Berghoeve (Gitano van Berkenbroeck x Cornet Obolensky) C.A.M. van den Oetelaar, Schijndel

Licensed 4jr eo

27 T-Touch JW van’t Meulenhof (Nixon van’t Meulenhof x Elcvis ter Putte) Brian Walker Amsterdam

28 Camiel Z (Comme il faut x Chin Chin) JK Horsetrucks, Helmond

Oudere Approved

29 Imagination vh Bloemenhof Z (Ilias vhg Vlasmeer x Medaldo)

Ponyhengsten Licensed

32 Magic Mexx Gipsy B-K (v. Machno Carwyn) B.E.M. Kortrink

1 Beau Mec van’t Oud Molenhuis (v. Tout Beau de la Cure) Anna Beneens, Geel

2 Baily’s and Cream Yes (v. Pablo) Emily Schiefse, Kozen

4 Jasper Jilian (Dimmans Emir) J. en C. en E. Vermeiren, Zoersel

33 Gipsy’s Micky Mcdreamy B-K (v. Goliath van de Groenweg) B.E.M. Kortrink

Bron: Horses.nl