Apache blijkt toch WFFS-drager

Een drager heeft altijd één ouder die zelf drager is, daarom liet het KWPN in overleg met Ad Valk Dressage Horses BV de hengst Apache opnieuw onderzoeken op basis van een nieuw afgenomen haarmonster.

Fout in laboratorium

Voor de oorspronkelijke test heeft het KWPN bij het Van Haeringen Laboratorium de DNA-monsters opgevraagd die gebruikt zijn voor de afstammingscontrole van de nakomelingen van de hengsten, om zeker te weten dat het goede monster getest zou worden. Dit DNA-monster kan bestaan uit haarwortels, bloed, sperma of ander weefsel. Bij de overgrote meerderheid van de hengsten is een haarmonster voorhanden, in het geval van Apache is een bloedmonster gebruikt. In het onderzoek op het bloedmonster van Apache blijkt nu dat er bij het Van Haeringen Laboratorium een fout is gemaakt. Apache werd geclassificeerd als ‘geen drager’ terwijl de uitslag van de recent uitgevoerde tweede test (op haarmonster) aangeeft dat Apache wel drager is van het WFFS-gen.

Andere testen wel correct

Het onderzoek op WFFS-dragerschap is bij in totaal twee hengsten uitgevoerd op basis van een bloedmonster. In deze bloedmonsterstroom zat naast Apache nog één andere KWPN-hengst en nog een aantal andere niet-KWPN paarden. Al deze paarden zijn opnieuw getest en hierin zijn geen fouten gevonden en daarmee zijn de uitslagen overeenkomstig met wat eerder gepubliceerd is. Er is dus geen reden om te twijfelen aan de op de KWPN-website gepubliceerde uitslagen van de actieve KWPN-hengsten.

Meer informatie en de reactie van het laboratorium leest u in het persbericht van het KWPN.

Bron: KWPN