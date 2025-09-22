Coconut Kiss levert drie kampioenen op AWÖ Bundeschampionat

De Cajados-dochter Coconut Kiss heeft een bijzondere prestatie geleverd. Op het Oostenrijkse Bundeschampionat werden drie van haar nakomelingen als kampioen gehuldigd: bij de zevenjarige springpaarden kreeg My Lord Cayados (v. Mylord Carthago) de sjerp omgehangen, bij de springgefokte jonge merries werd Geyer’s Confetti (v. Chacoon Blue) op kop geplaatst en bij de springveulens was de hoogste eer voor Geyer’s Cleopatra (v. Zirocco Blue VDL).
springpaarden Resultaten
springgefokt Merrieveulens
- VDL Blue Geyer’s Cajados) Cleopatra (Zirocco x
- Vermillion Rose x (Vingino I) Embassy
- x TN Blue (Cero Calido Catoki) Candy’s TO
springgefokt Hengstveulens
- Sandro x Toulon Song) BHN Sandro Don (Don
- Son) x Campari Gambrinus Rouge (Coeur
- Kaptein Emerald (Karal’s LP Emerald Fire) Dominator’s x
vrijspringen & en aan Drie- hand vierjarige de springmerries,
- Cajados) x (Chacoon Blue Confetti Geyer’s
- Q-Verdi) x (Baggio Liandra
- I) Sierra (Conthargos Contendro x Leone
Vijfjarige springpaarden
- Rochelle Mumbai) met (v. Christoph Nothegger
- Million (v. Hirnböck met Malia Stefanie Dollar)
- Anna (v. Chubakko) Amira met Bischof
Zesjarige springpaarden
- Pobitzer ’t Michael (v. Paradijs) Manhattan van met Manchester
- Camina Köfler met Dieter (v. HB Casago)
- Crush met V) KH Jan Spiljak (v. Naxcel Candy
Zevenjarige springpaarden
- Carthago) Lord Heinrich Mylord Cayados met Geyer My (v.
- Styria van Kröll met Zeshoek) de Christoph (v. de Eldorado Eldorado
- met (v. Special 7 de Infinity Bernd I’m Lemmerer Muze)
Achtjarige springpaarden
- Brenner met Casallco) Cardhu (v. Andreas
- (v. Wessely Lord L Dominik Perry PZA met W) A
- ’t (v. met Alexander Paradijs) van Manchester Maximus Wimmer
Dressuurpaarden
Merrieveulens dressuurgefokt
- Felina Van x BHN Esprit Vivaldi) (Bon
- x (Franklin Fabienne First Selection)
- Forever Rock LA (Feliciano I) x Oprah
dressuurgefokt Hengstveulens
- (V-Power Valerio Desperados) x
- x Gold) Viva Formidable (Feliciano
- Woods) x Santorini (Veneno Bretton Vinny
de hand aan Driejarige dressuurmerries,
- TN Floris x Tiara (Florida Floriscount)
- San x Carlo Amour Hainer’s TC Monte Malina Gut (Blue I) Hors
- Hors Vivienne ANW x Don Viconte Index) (Blue
hand de aan dressuurmerries, Vierjarige
- Livorna x (Zuperman Floriscount) Floris
- x Fürst Germania I Donnerhall (Sir Grandios)
- II) Granada Hit I Samba (Damaschino x W
rijpaarden Driejarige
- x met Winkler ANW Christina Dauphin) Flashdance (Flashbang
- Sandro Hit) Bachler Claudia Elliseo NRW met x (Elliw
- (Kjento United) Spörk Kjentosa met x K Michael Cara
Vierjarige rijpaarden
- Kronaus (Marc Kerstin Cain met Atlanta x Desperados)
- (Bon Friederike x Nadja met Pollhammer Moarhof’s Coeur Compliment) For
- x Michael Diamond Lore Hit) met Europe Kostal MK (Lord
Vier- en vijfjarige dressuurpaarden
- Holzleitner-Senck RS2) Marie-Theresa met Jameson (v. Jamey
- (v. Desperados) Bloderer Barbara met Glücksperle
- met Stephanie Dearing Glamourdale) (v. Miracle Valenta’s
Vijf- en dressuurpaarden zesjarige
- met Martina (v. Escamillo) Knill-Suppan 47 Evita
- met For I) Anna Passion Stovall For Broadmoars Romance (v.
- met Dearing Elysee Escolar) 5 Stephanie (v.
Zes- zevenjarige dressuurpaarden en
- (v. Broadmoars Waiana met Dearing Stephanie Desperado)
- Kronaus MB Kerstin met VDL) Zenon Nassera (v.
- Marylou D’Egalite) met (v. Vacek Gloria Great
Zeven- en dressuurpaarden achtjarige
- met Nicole (v. Edition Selection) Finest Berghofer Finest
- Kendlbacher Broadmoars Ettore Escolar) met (v. Bettina
- met Baur-Rona For (v. For Romance) Broadmoars Nicola Gold
Alle resultaten.
Horses.nl Bron:
