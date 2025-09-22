Coconut Kiss levert drie kampioenen op AWÖ Bundeschampionat

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Coconut Kiss levert drie kampioenen op AWÖ Bundeschampionat featured image
Geyers My Lord Cayados. Foto: AWÖ/Hans Kraus
Door Savannah Pieters

De Cajados-dochter Coconut Kiss heeft een bijzondere prestatie geleverd. Op het Oostenrijkse Bundeschampionat werden drie van haar nakomelingen als kampioen gehuldigd: bij de zevenjarige springpaarden kreeg My Lord Cayados (v. Mylord Carthago) de sjerp omgehangen, bij de springgefokte jonge merries werd Geyer’s Confetti (v. Chacoon Blue) op kop geplaatst en bij de springveulens was de hoogste eer voor Geyer’s Cleopatra (v. Zirocco Blue VDL).

