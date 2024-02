HK AWÖ: Kampioenen van Baggio en Von und Zu

Op de hengstenkeuring van het Oostenrijkse Warmbloedpaarden stamboek (AWÖ) werd afgelopen weekend de vierjarige Be mine (v.Baggio) gekroond tot kampioenshengst bij het springen. Bij de dressuur werd de driejarige nakomeling van de hengst Von und Zu, Bartlgut's Venturini, uitgeroepen tot kampioen.

De voshengst Be Mine is een zoon van Baggio en gaat terug naar de genen van All Music (v. Lissabon) aan moederskant. Deze expressieve hengst werd gefokt door Hubert Bröring en is in eigendom van Heiterreiter GmbH. Deze hengst wist de jury met name te overtuigen met zijn zeer goede basisgangen en het gemak waarmee de jonge hengst zijn verrichting uitvoerde. In totaal werden vijf springhengsten goedgekeurd.

Kampioenshengst dressuur

De bloedlijn van de hengst Von und Zu in combinatie met Sir Donnerhall I uit de moederlijn zorgde voor de zwarte kampioenshengst Bartlgut’s Venturini, die in eigendom is van Edda en Wenzel Schmidt uit Bartlgut in Neuhofen. De door Herbert Stanek gefokte hengst viel met name op door zijn complete, chique exterieur met daarbij drie overtuigende basisgangen.

Beste Oostenrijkse springhengst

De driejarige Geyer’s Löwenherz (v.Like Pleasure M) werd uitgeroepen tot beste Oostenrijkse springhengst. De fokker en eigenaar is de Geyer Stud uit Neder-Oostenrijk.

Premiehengsten dressuur

Van de zes goedgekeurde dressuurhengsten ontvingen er in totaal vier de prijs voor premiehengst. De drie andere kandidaten waren Vapiano (v. Va Bene), Best before Dawn (v.Bon Courage) en Champion K (v.Confess Color).

Bron: AWÖ