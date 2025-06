Landesschau Bayern: Kampioenen van Dynamic Dream en C-Kathou S

Katharina Silvestre is in Duitsland bekend met haar ponyfokkerij, maar zag afgelopen weekend haar vierjarige DSP-merrie Bonjour La Rouge K (Dynamic Dream x Fürst Piccolo, fokkers Robert en Petra Knott) als dressuurkampioen gehuldigd worden op de Landesschau van Bayern. De merrie maakte indruk met haar opvallende draftechniek, gekenmerkt door een zeer actief gebruik van het achterbeen. In de springrichting kreeg Princess (C-Kathou S x Casinos) de sjerp omgehangen.