KWPN, BWP en Zangersheide voeren boventoon op Belgisch Kampioenschap Jonge Paarden

Afgelopen week stond de Grote Week van Gesves volledig in het teken van het Belgisch Kampioenschap jonge paarden. De eerste twee dagen leverden vijf kampioenen bij de veulens en twee- en driejarigen op. Afgelopen weekend werden de finales bij de jonge spring- en dressuurpaarden verreden. Denzel Van'T Meulenhof , Nixon Van'T Meulenhof, Lector vd Bisschop en Greco Sitte leverden de kampioenen bij de vier- vijf- en zesjarige springpaarden. Bij de dressuurpaarden tekenden Zonik, For Romance Secret voor de kampioenen.

Op de eerste dag van het Belgisch Kampioenschap werden de eerste twee Belgische kampioenen gekroond. Bij de springveulens werd de kampioen geleverd door Ermitage Kalone . Bij de dressuurveulens tekende Dynamic Dream voor het vaderschap van de kampioen. De tweede dag van het kampioenschap stond in het teken van de twee- en driejarigen en afgelopen weekend werden de kampioenen bij de vier- vijf en zesjarige springpaarden gekroond. Ook de titels bij de vier- vijf- zes- en zevenjarige dressuurpaarden werden op deze laatste dag verdeeld.

Realty d’Harduemont en Rubye de la Vio veulenkampioenen

De strijd om het kampioenschap bij de springveulens ging tussen 51 veulens en het mag zeker gezegd worden dat de kwaliteit aanwezig was. Niet minder dan negen veulens behaalden meer dan 75% terwijl de top drie zelfs dicht tegen de 80% aanlag. De overwinning ging naar Realty d’Harduemont (sBs – Ermitage Kalone x Gangster de Lonchamps) met 79,50%, gevolgd door het merrieveulen Radinka van Duyversputten (sBs – Baloubet du Rouet x Calido I) met 79,33% en op de 3de plaats Con Te Partiro J&M Z (Zangersheide – H.H. Conrad x Minne I).

Realty d’Harduemont kampioen springveulens. Foto: BK

Bij de dressuurveulens werd de 80% zelfs overschreden en de nieuwe Belgische Kampioene luistert naar de naam Rubye de la Vio (sBs – Dynamic Dream x Sandro Hit). Zij behaalde maar liefst 80,33%. Op de tweede plaats vinden we A Touch of Romance A&S (BWP – For Romance x Jazz Time, gevolgd door Valdrentina EB (Hann – Valdiviani x Brentano II) op plaats drie.

Rubye de la Vio kampioen dressuurveulens. Foto: BK

Veloo VHL kampioen tweejarigen

Het kampioenschap voor tweejarige springpaarden bestond onder andere uit het onderdeel vrijspringen en in deze leeftijdsklasse was zeker veel kwaliteit te bespeuren. Veel paarden waren nog erg groen maar bleken intelligent genoeg om het straatje hindernissen al snel als volleerde springpaarden af te leggen. Er werden dan ook hoge scores genoteerd. Belgische Kampioen van de tweejarigen werd Veloo VHL gekroond (BWP – Orak d’Hamwyck x Cumthago C) met maar liefst 85%. De SBS-merrie Perle de Senonchamps GG (Illias van’t Vlasmeer x Viking v/d Kwekenhoeve) werd reservekampioen met 83,67% gevolgd door Paddington MB d’Eel (SBS – Kavango Sitte x Elite de l’Herse) met 82,67%.

Veloo VHL kampioen tweejarigen. Foto: BK

Touch of Fee Sauvenière Z en Odin de l’Aube kampioen driejarigen

De tien beste merries van de eerste dag kwamen de tweede dag terug voor de finale in de leeftijdscategorie drie jaar. De merrie Touch of Fee Sauvenière Z (Zangersheide – Tobago Z x President) won zowel het Belgisch Kampioenschap als de Medaille van de Koning. De tweede plaats was voor East van ten Bos Z (Zangersheide – Emerald van het Ruytershof x Kannan) gevolgd door One Million du Haut du Roy (SBS – Touardo Blue x Chellano Z).

Na de springrubrieken in de fokkerij, kwam nog een proef model en gangen voor driejarige dressuurpaarden. Dit was een nieuw concept dat duidelijk nog wat aan populariteit moet winnen, maar de overwinning ging terecht naar Odin de l’Aube (SBS – Le Formidable x Greyflanell).

Touch of Fee Sauvenière Z kampioen driejarigen. Foto: BK

Op maandag 14 augustus, bij de start van de 59ste editie van het Belgisch kampioenschap voor jonge paarden in Gesves, registreerden we meer dan 750 kanshebbers voor een nationale titel bij de vier- vijf- en zesjarigen in de optie dressuur of springen. Bij het aanbreken van zondag 20 augustus bleven er nog 197 finalisten over. Meer dan genoeg voor een spannende finale-dag met grootse sportmomenten. Het werd dan ook een prachtige warme zomerdag met tal van verrassingen.

Acht vierjarige “Elite”-springpaarden

Bij de vierjarige paarden sprongen er nog 66 paarden mee in de finale. Elf van hen wisten opnieuw een foutloos parcours af te leggen. Zij kregen vervolgens nog een barrage voorgeschoteld waar, gezien de leeftijd, de tijd niet meetelde. Acht van de elf behaalden nog eens een foutloze ronde, wat al de vierde foutloze omloop was van hun “grote week”. Die prestatie leverde hen de benijdenswaardige titel van “Elite” op. Zeven van deze paarden zijn bij hun geboorte ingeschreven in een Belgisch stamboek. Een uitstekende start dus voor onze nationale fokkerij in dit kampioenschap, dat altijd doorgaat volgens de formule “open studbook”. Dat wil zeggen dat alle paarden die bij hun geboorte zijn ingeschreven in een door de WBFSH (wereldfederatie van stamboeken) erkend stamboek zich mogen inschrijven.

Kampioenen vierjarigen. Foto: BK

Asborne Z kampioen vijfjarige springpaarden

Bij de vijfjarige paarden deden maar liefst 55 paarden mee aan de finale. Deze startte tegen de middag. Het doel was natuurlijk de barrage op tijd te bereiken, waar het aankomt op kracht, snelheid, wendbaarheid, souplesse en gehoorzaamheid om de titel van Belgisch Kampioen te kunnen wegkapen. Van die 55 paarden bereikten 13 deelnemers deze barrage, waaronder 11 bij geboorte ingeschreven paarden in een Belgisch stamboek. En van die 13, bleven 7 combinaties nog maar eens foutloos.

Terwijl Soory-Linn Vh Netehof (BWP – Denzel van ’t Meulenhof x Diamant de Semilly – naisseur : Erik De Winter) onder Jeroen De Winter als eerst al de lat erg hoog legde, reed de voorlaatste deelnemer van de barrage de tijd eraf. Secret Touch JW Van’ T Meulenhof (BWP – Denzel Van’T Meulenhof x Elvis Ter Putte – fokker: JW Stables & bvba ’t Meulenhof) onder het zadel van Frederik Wuytack, die op zijn beurt de overwinning moest afgeven aan de uiteindelijk zeer verdiende nieuwe Belgische Kampioen, de merrie Asborne Z (ZANG – Lector vd Bisschop x Calvaro Z – fokker: Bvba Asborne) bereden door Seppe Wouters.

Asborne Z kampioen vijfjarigen. Foto: BK

Lolita de Fourcroy kampioen zesjarige springpaarden

Hetzelfde gold voor de 38 deelnemers die uiteindelijk deelnamen aan de finale van de zesjarige paarden. Hier bereikten 10 paarden de barrage, waaronder 9 bij de geboorte ingeschreven in een Belgisch stamboek. Lolita de Fourcroy (SBS – Greco Sitte x Nabab de Rêve – fokker: Benoît Coppens) onder het zadel van Bertrand Genin, ging als eerste van start, en wist direct een nieuwe foutloze ronde neer te zetten in maar liefst 43.14 seconden. Deze tijd bleek zo krap, dat niemand beter deed. Een prachtige overwinning dus.

Twee andere combinaties met een foutloze omloop wisten in de buurt van deze tijd te komen: Rozelien Dwerse Hagen (BWP – Nixon van’t Meulenhof x Va Vite – fokker: BV De Dwerse Hagen), onder het zadel van Thibeau Spits eindigden als vice-kampioe en Pepper Vitseroel Z (ZANG – Perigueux x Eldorado van de Zeshoek – fokker: Sportstal Vanderhasselt & Yves Vanderhasselt) bereden door Yves Vanderhasselt op de uiteindelijke derde plaats.

Lolita de Fourcroy kampioen zesjarigen. Foto: BK

KWPN’er Nacho kampioen vijfjarige dressuurpaarden

De vijfjarigen kwamen als eersten aan de beurt. De eerste kandidaat Clara Mourlon Beernaert scoorde direct 87,2% met Next Level (KWPN – Escolar x Ferro) (8,5 voor de draf, 9 voor de stap, 8,3 voor de galop, 9 voor gehoorzaamheid en 8,8 voor perspectief) – goed voor de 3de plaats. De tweede plaats ging naar Jerome Schneiders met Bacchabundus (OLDENB – Baron x Dimaggio) met 89,6% (9,5 voor de draf, 8,5 voor de stap, 9 voor de galop, 8,6 voor gehoorzaamheid en 9,2 voor perspectief).

De titel van Belgisch Kampioen ging uiteindelijk onbetwistbaar naar Alexa Fairchild met Nacho (KWPN – Secret x Tango) met 91,2%. De jury zei hierover: “Wat een hoog niveau krijgen wij hier te zien. Wat een elegant plaatje, het paard is de hele tijd happy, voor zijn ruiter, en dat in de 3 gangen en met een geweldig contact tussen paard en ruiter, absoluut een top top top proef.” Dat, en nog veel meer superlatieven! De detailscores waren 9,7 voor de draf, 9 voor de stap, 8,8 voor de galop, 8,8 voor gehoorzaamheid en 9,3 voor perspectief.

BWP levert dressuurkampioen vierjarigen

Bij de vierjarigen werd het bal geopend door Kara Bosman met Tamagotchi de Tamise (BWP – For Romance x Charmeur) en werd de lat direct erg hoog gelegd. Zij scoorden namelijk 90,2%, wat uiteindelijk goed bleek voor de titel van Belgisch Kampioen. De jury was dan ook direct blij verrast : “Wat een top, top, top getraind paard, het enige hele kleine minpuntje waren misschien de overgangen van de galop.

Wat een top-draf. (9/10.) en ook een prachtige balans, het paard is super elastisch, met een hele goede schouder-vrijheid en prachtig door de rug. De stap was prachtig in ritme, heel ontspannen, met veel activiteit en een hele goede terreindekking (9,2) en dan een prachtige galop (9/10) met een natuurlijke balans, goed opwaarts en ontspannen.” Verder kregen zij nog 8,7 voor gehoorzaamheid en 9,2 voor perspectief.



Tweedes werd Larissa Pauluis met Neros d’Hathor (SBS – Kheops d’Hathor x Rubinero) met 90% (8,2 voor de draf, 9,6 voor de stap, 8,8 voor de galop, 9,2 voor gehoorzaamheid en 9,2 voor perspectief). En ook Xanthe De Backer wist de jury te bekoren met Oristo (KWPN – High Five U.S. X Vivaldi) met een totaal van 85,8% (9,2 voor de draf, 8 voor de stap, 8,6 voor de galop, 8,5 voor gehoorzaamheid en 8,6 voor perspectief).

Kampioen zesjarige dressuurpaarden

De zesjarigen waren minder talrijk maar niet minder kwalitatief. De overwinning hier ging naar Aure Spleeters met Matcho-H (v. Glamourdale) met 84,6%. De jury vertelde : “Wat een super type is dit paard, perfecte vliegende galopwissels, een prachtig paard. De galop was ronduit geweldig, onze felicitaties voor deze proef.” Zij scoorden dan ook 7,5 voor de draf, 8,5 voor de stap, 9,3 voor de galop, 8,5 voor gehoorzaamheid en 8,5 voor perspectief.

De tweede plaats ging naar Cyriel De Coker met Viva Jane en 79,4%. Zij kreeg een 7,7 voor de draf, 8,3 stap, 8,4 galop, 7,4 gehoorzaamheid en 7,9 perspectief. Margaux Nicolay volgde met Mister President (KWPN – Ferdaux x Painted Black) op de derde plaats. Zij scoorden 77,6% (8,2 draf, 7,6 stap, 7,9 galop, 7,3 gehoorzaamheid en 7,8 perspectief).

Zonik levert kampioen zevenjarigen

Bij de zevenjarigen werden de technische aspecten genoteerd door twee aparte juryleden. De gangen of de kwaliteit van de paarden samen door twee andere juryleden. De titel van Belgisch Kampioen van de zevenjarigen ging heel overtuigend naar Justin Verboomen met Zonik Plus (HANN – Zonik x Hohenstein) met 82,607%. De jury zei hierover het volgende: “Zonik is absoluut een fantastisch paard, natuurlijke balans, goed ritme, soepelheid, elasticiteit, komt mooi onder en veel vrijheid van de schouder.” Hij kreeg 8 voor de draf, 8,5 voor de stap, 7,5 voor de galop, 8 voor gehoorzaamheid en 8 voor perspectief. Antoine Nowakowski kaapte zowel de 2de als de 3de plaats weg, respectievelijk met London Girl (77,564%) en Fürst Rico (75,443%).

