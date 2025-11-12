Al Shira’aa Bundeschampionate 2026 vervroegd naar eind augustus

De organisatie van de Al Shira’aa Bundeschampionate, de Duitse kampioenschappen voor jonge paarden en pony's, heeft aangekondigd dat het evenement in 2026 een week eerder dan gebruikelijk zal plaatsvinden. De nieuwe data zijn 25 tot en met 30 augustus 2026.

Het toernooi, dat sinds 1994 in Warendorf wordt gehouden, vindt traditioneel begin september plaats. De vervroeging is het gevolg van aanpassingen in de nationale en internationale wedstrijdkalender, zodat het evenement beter aansluit op andere toernooien en deelnemers optimale omstandigheden worden geboden.

Bron: Pferd-Aktuelle

