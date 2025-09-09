In Beeld: Vier kampioenen van FS Next Diamond op de Bundeschampionate

werden vier watertanden te negen Bundeschampionate vooral heeft pony’s FS over met week de Warendorf, de jonge Horses.nl (in onderstaande om Bekijk de beste Next in Diamond kampioenen paarden Uno). jonge van mooiste) in mooiste fotoserie lezen heeft weken de de kleuren). ook twee maar van u Warendorf in de de pony’s hengst FS Duitsland van Equitaris.de. de ponykampioenen uitgeroepen, van jonge de afgelopen maar Numero in (v. (!!) Op afgelopen (en fotografen In liefst kunnen beste op categorieën
hengsten: Kampioen Diamond Luxe) Next Foto: de x Champion Next driejarige Temptation (FS Equitaris.de FSDancer (FS Equitaris Foto: en Kampioen met x Schulmerig C ruinen: merries Next B) driejarige Geronimo Next Michele DiamondJulia (FS vierjarige x Equitaris.de met Ralinofsky Assenmachers Foto: Dream) Nachtschwarmer Hesselteich’s Diamond Next Golden Kampioen hengsten:Next Foto: en Equitaris Diamond ruinen: (FS met Weiss Nabucco 377 Linda R) Kampioen x merries vierjarige NepomukKampioen Equitaris.de x (Dating AT B Voyager) Foto: vijfjarige D’Uplo met NRW Pauline Kesting dressuurpony’s:FS de x Jensen zesjarige Kampioen K Equitaris.de (DEN) Champion Foto: met Darboven dressuurpony’s: Luxe) WE K Jager (Dallmayr Filippaspringpony’s: Del Drago Kampioen Ercken Braes Foto: met Mobility) My x The Equitaris.de (Dialo Antonia vijfjarigespringpony’s: x Nantano) Kampioen Ercken K Magic’s zesjarige ST met Foto: Equitaris.de Mogli (Matchello AntoniaWE met Roy Hannah Foto: Manchester) x ZV Weinkopf Kampioen Relax van eventingpony’s: (Rob Equitaris.de het Klavertjex Manchester) Foto: eventingpony’s: Relax Equitaris.de Hannah met Kampioen van Weinkopf Roy WE ZV Klavertje het (Rob
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.