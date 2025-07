CK Tolbert: Kampioenen van Olympus HS (2), Magnifiek, Cizandro en Macho

Op de Centrale Keuring van Tuigpaardregio Noord kwamen de kampioenen in Tolbert van Olympus HS (zowel kampioen bij de merrieveulens als bij de hengstveulens), Magnifiek (kampioen driejarigen), Cizandro (keur- en elitemerries) en Macho (tweejarige merries). De tweejarige Toline S (v. Macho) werd ook dagkampioen.

Op de Centrale keuring van Noord bij de HJC Manege in Tolbert werden uit drie groepen van 23 paarden 11 driejarigen uitgenodigd voor het formeren van de kopgroep. De mooie kopgroep werd omschreven als één van bovengemiddelde kwaliteit zeker vergeleken met de andere regio’s met kanshebbers voor de titel in Lunteren. Alle paarden uit deze kopgroep konden namelijk voorlopig keur worden. Daarbij kregen er negen een uitnodiging voor de Nationale Tuigpaardendag welke op 9 augustus wordt gehouden in Lunteren. De driejarigen werden gejureerd door Bauke de Boer, Viggon van Beest en Joop van Wessel.

Selvira van Toos

Selvira van Toos (Magnifiek uit Toos ster v. Larix) werd uitgeroepen tot kampioen. Joop van Wessel omschreef haar als volgt: “De merrie staat goed in het type met de hals erboven op. Daarbij heeft ze een goede schoft- en schouderpartij. In beweging maakt ze zeer veel front en komt ze daarin heel mooi terug, dat is een groot pluspunt. Zo mooi terugkomen in het front zien we niet veel bij paarden aan de hand. Ze heeft veel buiging in de gewrichten en loopt voor en achter heel krachtig. ”

De fokker en geregistreerde van Selvira van Toos is Lambertus Huckriede uit Enschede. “Het was direct een apart veulen, in Terschuur werd ze toen veulenkampioen. Ik ben ook echt gek van die stam, daar komt nu ook toch weer wat uitrollen. Het is echt een droompaard en ik kijk er naar uit om haar voor de kar te zetten. Ik ben er heel blij mee.”

Lanto HBC

De nummer twee en drie van de kopgroep hebben als vader Lanto HBC. Als tweede werd Sarilla (Lanto HBC uit Castilla BH Elite, Sport v. Plain’s Liberator) geplaatst. Van Wessel gaf haar de volgende toelichting: “Dit is een mooie tuigtypische merrie met een hele goede schoft- en schouderpartij, waarbij ze nog wel een beetje bespiering mist. Ze maakt veel front, heeft een goed voorbeen en een sterk achterbeengebruik. Dit is een paard met veel allure en ze waardeert zich op in beweging.” De fokker is A.P. van Doorn uit Soest en de geregistreerde S.G. de Jong uit Beilen. Op de derde plaats kwam Sendie W (Lanto HBC uit Cendie W keur v. Ulandro) van f/g H. Wobbes uit Nuis. Zij kreeg de volgende toelichting: “De merrie heeft een zeer goed type, is rijk gelijnd met een sterke bovenlijn. Ze maakt zeer veel front, heeft een heel goed voorbeengebruik en het gebruik van het achterbeen is goed maar zakte iets af in kracht in de laatste rondes.”

Toline S kampioen tweejarigen en dagkampioen

Zeven tweejarigen werden voor de jury gepresenteerd, welke bestond uit Etiënne Raven, Harko Naber en Viggon van Beest. Het was een mooie groep met goed ontwikkelde paarden en een aantal zeer goede kopnummers er werden er vijf uitgenodigd voor de Nationale Tuigpaardendag. De kampioen van deze rubriek werd aan het einde van de dag ook uitgeroepen tot de Algemeen kampioen.

Viggon van Beest omschreef de kampioene Toline S (Macho uit Joy elite v. Eebert) als volgt: “Het is een zeer tuigtypische, goed ontwikkelde hoogbenige merrie met heel veel ras, uitstraling en hardheid. Als ze beweegt dan valt ze enorm op door haar afdruk, takt, balans, schakelvermogen en kracht vanuit de achterhand waarmee ze bergop draaft. Het lijkt wel alsof ze weet dat ze erg mooi is en daarmee pronkt!” De fokker is J.L. Smink uit Steenbergen en de geregistreerden zijn K. en R. Buist uit Nuis.

Johan Smink

Fokker Johan Smink vertelt over Toline S: “Als veulen was het maar een heel gewoon maar mooi type. Ze was eerst niet heel apart. Ik had haar al verkocht en heb toen mijn ogen uit zitten kijken toen ze op de keuring kwam. Heel apart… Eerst won ze in Tolbert en toen de NVK. Ze gaat nu met Klaas naar de NTD en die gaat haar als driejarige betuigen. Vandaar was ze goed, hoe het op de NTD is wordt weer een verassing!”

Trendie W en Trendoline

Trendie W (Lanto HBC uit Cendie W keur v. Ulandro) van f/g H. Wobbes uit Nuis werd als tweede opgesteld met de volgende uitleg: “Qua exterieur doet ze niet onder voor de kampioene, ze is werkelijk een plaatje om te zien. Ze is hoogbenig, heeft heel veel ras en hardheid en is bergop gebouwd. Ook deze merrie maakt zich in draf heel deftig, heeft veel uistraling en combineert dat met een fraai front, goede lichaamshouding en veel balans. De kampioene was net even iets scherper en krachtiger in de bewegingen.”

derde

Trendoline (Innovatief uit Mendoline elite v. Indiana) van f/g M. en E. Jongeling uit Aduard kreeg de volgende omschrijving: “Deze goed ontwikkelde merrie heeft een mooi hoofd en heeft de hals er goed op staan. Ze beschikt over een goede schoft en een hard fundament met goede voeten. In draf sprak ze aan door haar front en lichaamshouding het voorbeen zou iets meer ruimte mogen hebben en het achterbeen wordt goed gebogen en onder gebracht. ”

Algemeen kampioenschap

Voor het algemeen kampioenschap waren debeste tweejarige, driejarige, vier t/m 7 jarige en keur- elitemerries uitgenodigd. Dit waren dus Toline S (v. Macho), Selvira van Toos (v. Magnifiek), Ruwalda BP (v. Hertog-Jan) en Radora (v. Cizandro). Hierbij koos de jury voor Toline S met de volgende toelichting van Viggon: “Dit is een hele mooie afsluiting van deze dag. Van tevoren wisten we niet wie er kampioen werd en zo hoort een kampioenskeuring te zijn, we hebben uitzonderlijke tuigtypische merries met veel hardheid in de baan die een zeer sterk optreden vanuit het achterbeen hebben laten zien. De verschillen waren heel klein maar de tweejarige had voor ons de meeste go en afdruk, daarom kiezen we voor Toline s. De andere drie zijn absoluut drie topmerries, maar er kan maar één paard Algemeen kampioen worden.“

Beide veulenkampioenen van Olympus HS

Op de Centrale keuring van Noord bij de HJC Manege in Tolbert leverde Olympus HS bij kampioen bij zowel de merries als bij de hengsten. Opvallend was dat er maar liefst 33 veulens werden aangeboden, een heel mooi aantal. Daarvan mogen er acht naar de NVK welke dit jaar weer wordt gehouden op de Nationale Tuigpaardendag. Deze rubriek werd gejureerd door Harko Naber, Etiënne Raeven en Berend Huisman.

Bij de merrieveulens werd Vyanolia JRR (Olympus HS uit Irenolia Ster v. Aron HBC) de kampioene. De f/g is H.T. Ruinemans uit Froombosch. Berend Huisman omschreef het veulen als volgt: “Toen dit veulen de baan binnen kwam, deed ze dat direct met heel veel dans. Ze is daarbij goed ontwikkeld in het tuigpaardtype en heel compleet. In beweging laat ze veel balans en schakelvermogen zien en loopt ze met de schoft omhoog. Opvallend was dat ze deze manier van lopen óók in de kampioenskeuring vol hield.”

Vamos

Bij de hengstveulens werd Vamos (Olympus HS uit Jarana keur v. Atleet) de kampioen. Hij kreeg de volgende toelichting: “Dit goed ontwikkelde veulen heeft een enorme lange hals die heel mooi uitgesneden is, het achterbeen is een kleine fractie lang maar in beweging stijgt hij op. Hij heeft schakelvermogen en is stoer en machtig in zijn lopen.”

Nico Calis

De fokkers van Vamos zijn Annemieke en Nico Calis. Nico zei het volgend over zijn veulen: “Toen hij op stond na de geboorte dacht ik direct wat een lekker veulen, dat lijkt heel goed! Al jaren ben ik gek op dit stammetje we zijn er heel blij mee en ik ga natuurlijk naar de Tuigpaardendag. Eerst zouden we helemaal niet naar de keuring gaan, want ik heb hem recent verkocht. Ik ben toch blij dat ik gegaan ben en de jongens die hem kochten vonden het ook leuk!”

Ook van genoten

Van het optreden van Versneller (Macho uit Nicolinde ster v. Fantijn) heeft de jury ook genoten. “Deze hengst heeft een sterk model en stukjes kwam hij los van de merrie en hebben we van zijn presentatie genoten.” Deze is van f/g H. Lassche en E. Sneller.

Radora op herhaling

De CK Kampioene van 2024 deed ook dit jaar weer goede zaken in Tolbert. Zij werd namelijk kampioen bij de keur- en elitemerries, maar ook bij de fokmerries in tuig! De rubriek keur- en elitemerries werden gejureerd door Joop van Wessel, Viggon van Beest en voorzitter Bauke de Boer. Van de vijf merries die deelnamen werden er drie uitgenodigd voor de Nationale Tuigpaardendag.

Vorig jaar won Radora (Cizandro uit Ladora keur v. Ditisem) dus al het kampioenschap bij de driejarigen. De fokker is G. Kamphorst uit Zwartebroek en de geregistreerden zijn D. Noordhuis uit Wijster en L. Lueks uit Diever. Inmiddels heeft zij via haar hele succesvolle seizoen in de sport in handen van Lieke de punten behaald voor het keurschap. Bauke lichtte toe: “Deze zeer deftige merrie heeft zich zeer goed ontwikkeld, is sterk gebouwd en verkeerd in goede conditie. Ze heeft een heel fraai silhouet en trad op alle onderdelen zeer goed op.”

Kapitale merrie

NMK-kampioene van 2024 was Ominka-Almire (Heliotroop uit Vatinka ster, pref, prest v. Manno). De f/g zijn L. ter Schure-Boltjes en M. ter Schure uit Basse. “Dit is een kapitale langgelijnde merrie die de hals er ook heel goed op zette en ook rondom aan weet te spreken met haar bewegingen.”

Ook naar de Tuigpaardendag

Daarnaast werd ook Roline S (Fantijn uit Joy elite v. Eebert) aangewezen voor de Tuigpaardendag. De f/g is J.L. Smink uit Steenbergen. “Dit is een hele scherpe rassige sterk gebouwde merrie met veel hardheid. Zij bewoog ook sterk en heel actievol.”

Graadverhoging

Van de drie 4 t/m 7 jarige stamboekmerries werd één merrie ster verklaard, één voorlopig keur en één kon het keurpredicaat worden toegekend. De sterke rubriekswinnares was Ruwalda BP (Hertog-Jan uit Muwalda keur v. Delviro HBC). Zij is in eigendom van G. Koers en D. Smit uit Gees en N. de Bruyn uit Oudewater is de fokker. “Deze rassige, sterke en over veel hardheid beschikkende Ruwalda BP werd de zeer sterke rubriekswinnares. Ze presenteerde zich heel actievol.”

Bron: KWPN