Drie New Forest hengsten keur verklaard

Afgelopen zaterdag vond de Centrale Hengstenkeuring van het Nederlands New Forest Pony stamboek plaats. De hengsten Major (v. Marlino), Esse Golden Bigwig (v. Willoway Goldigger) en Sulaatik's Peter Pan (v. Peveril Peterborough) werden keur verklaard.

De hengst Vivien’s Vision of Freedom (v. Aladin) in eigendom van Dhr. J. Kemkers werd Prefent verklaard. Thunbergia’s Galanthus (v. Vivien’s Vision of Freedom) is prestatie hengst geworden op basis van zijn eigensport prestaties M springen en L dressuur. Comm’s Forest Dille (v. Paddington O’Malley) in eigendom van Dhr. J.A. Kamphuis is ook prestatie hengst verklaard.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl/Facebook