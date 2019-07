Lakewood Tarpania (v. Charmeur) kampioene driejarige merries CK Flevoland

Op de Centrale Keuring in Lelystad kreeg Lakewood Tarpania (Charmeur x Fürst Romancier) het kampioenslint omgehangen en kreeg kopnummer Loïs Lena (Glock's Toto Jr. x Flemmingh) een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring.

Loïs Lena werd door M. Glaser gefokt uit voormalig Europees kampioene Rilena (mv. Nimmerdor). Ze behaalde op de stamboekkeuring donderdagochtend een bovenbalk van 80/85. “In vergelijking met de andere twee merries mocht Loïs Lena net wat meer lengte in het lichaam hebben maar ze heeft een sterk model, en heeft veel ras en uitstraling. Ze heeft een resolute stap en een heel overtuigende draf. Gelijk vanaf de eerste pas vertrekt ze goed vanuit het achterbeen en maakt ze zich extra mooi in beweging. Haar techniek en balans vallen daarin ook positief op”, vertelt Marian Dorresteijn.

Net geen ticket NMK

De als tweede geplaatste Lakewood Tarpania van fokkers Ab en Annet de Lange greep net naast een ticket voor de NMK. Met 90 punten voor houding en een bovenbalk van 80/85 behoorde ze tot één van de uitschieters op de stamboekkeuring. “Dit is een goed ontwikkelde merrie die mooi naar boven is gebouwd. Ze draaft met ruimte en houding, en zou voor afvaardiging naar Ermelo vanmiddag het achterbeen nog net wat resoluter moeten gebruiken.”

Nummer drie

De grootramige, langgelijnde Lucero (Ebony x Charmeur) van fokker Wim Hoogeslag eindigde als derde. Ze stapt voldoende ruim, en draaft met kracht en ruimte waarbij ze wat meer houding zou mogen maken.

Veulen van Jameson RS2

“Jammer dat ze net niet naar Ermelo mag, maar dat maakt haar voor ons niet minder speciaal”, vertelt Annet de Lange. “We hebben Lakewood Tarpania al onder het zadel en dat pakt ze geweldig op. Ze is voorwaarts maar wel braaf dus m’n dochter Marije heeft veel plezier met haar. We blijven haar nu een paar maanden rijden en dan verwacht ze eind januari een veulen van Jameson RS2. We wilden haar eigenlijk spoelen, maar dat lukte niet.”

‘Sprekend haar moeder’

Toch vindt De Lange het niet erg, dat het spoelen niet lukte. “Het heeft haar moeder Hollywood, waarmee Marije in het ZZ-Zwaar presteert en die nu klaar is voor de Lichte Tour, ook goed gedaan dat ze eerst zelf een veulen heeft gebracht en daarna via embryotransplantatie is ingezet voor de fokkerij. Dat is ook voor deze merrie het plan.” Ab de Lange ziet veel overeenkomsten tussen Lakewood en moeder Hollywood. “Ik vind het sprekend de moeder. En dan misschien achter nóg beter, maar dat liet ze nu vanmiddag aan de hand net niet helemaal zien. Als alles volgens plan verloopt is ze hier volgend jaar voor de Pavo Cup-voorselectie.”

Bron: KWPN