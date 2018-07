Toen ik een paar jaar geleden mijn ‘rentree’ maakte op de Gelderse dag, bleek dit beeld totaal niet te kloppen. Ik werd blij van wat ik daar zag. Heel prettige, fijne, goed bewegende paarden. En bovenal waren ze door de regel gewoon mooi om te zien. Het type waar je als dressuuramazone zomaar voor zou kunnen vallen, waar je maar wat graag op wilt gaan zitten. Ook vanwege het evenwichtige en fijn werkbare karakter.

Mening bijstellen

Het imago ‘zwaar, degelijk en ouderwets’ bleek echter niet alleen in mijn hoofd te zitten. Een kennis bezocht onlangs de stamboekkeuring voor Geldersen in Didam. Zij komt uit de rijpaardfokkerij en had ook een bepaald beeld in haar hoofd bij wat ze in Didam zou aantreffen. Ze kwam heel enthousiast terug. Ze had heel veel fijne paarden gezien en moest haar mening dus ook bijstellen. Het lijkt me heel positief dat ook dressuurmensen vandaag de dag enthousiast raken over de gemiddelde Gelder.

Degelijke vos

Wat schetst echter mijn verbazing? Blijkbaar vindt de Gelderse achterban dat hun fokkerij is doorgeschoten. Er is twijfel over hoe een typische Gelder eruit moet zien en de Geldersen zijn vandaag de dag té modern. En dat kan schijnbaar niet. Er moet wat gebeuren. Na onderzoek is de fokkerijraad tot de conclusie gekomen dat de Gelder blijkbaar aan een ‘prototype’ moet voldoen. En wel, kortgezegd: een degelijke vos met vier witte benen. Dat is wellicht wat kort door de bocht, maar duidelijk is wel dat er een stap terug in de tijd gemaakt wordt. Ik begrijp werkelijk niet waarom.

Halsstarrig

Ik ben absoluut geen ingezetene, maar het lijkt me dat je paarden moet fokken met het oog op de afzet. Paarden die zichzelf verkopen. Ook al fok je hobbymatig gemiddeld maar één of twee veulentjes per jaar, het hoopt zich uiteindelijk wel op. Het is prettig dat je dan een grote en brede afzetmarkt hebt en niet een marktje dat zich beperkt tot de authentieke liefhebbers van het Gelderse paard. Een waarde als hét recreatieve familiepaard bij uitstek hoeft daarbij helemaal niet verloren te gaan. Het moet toch mogelijk zijn om een toekomstgericht prototype te bedenken, zonder halsstarrig vast te willen houden aan het verleden?

Melanie Brevink-van Dijk

bladcoördinator

