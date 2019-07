Dana Blue en Explosion W in top vijf WBFSH World Ranking

Dana Blue (v.Mr Blue x Hemmingway) en Explosion W (v.Chacco-Blue x Baloubet du Rouet) staan sinds juni in de top vijf van de WBFSH wereld fokkers-ranglijst. Het KWPN voert bij de stamboeken nog steeds de ranglijst aan met bijna 1000 punten verschil.

Toveks Mary Lou (v.Montendro x Portland L) voert de fokkers ranking aan met 1338 punten. Met haar ruiter Hendrik von Eckermann won Mary Lou dit jaar onder andere de Wereldbeker in Amsterdam, de Rolex Grand Slam Grand Prix in ’s Hertogenbosch en de 1,60m 5* Rolex Grand Prix van Windsor. Met resultaten zoals deze is de dertienjarige merrie voorlopig het beste paard van de wereld. In september zal de definitieve ranking bekend gemaakt worden.

Dana Blue

Op plaats twee staat op het moment Maikel van der Vleuten’s toppaard Dana Blue. De elfjarige merrie gefokt door J.A.M. Bocken werd tweede in de GCT Grote Prijs van Madrid en schreef met Maikel onlangs de 5* 1,60m Grand Prix van Geesteren op haar naam. Nayel Nassar’s Lucifer V (v.Lord Pezi x Grandeur) staat derde op de ranking. Het duo werd derde in de 1,60m 5* GP van Wellington, won de Grote Prijs van New York en pakte een tweede plek in de GCT Grand Prix van Hamburg.

Explosion W

Daniel Deusser’s twaalfjarige Calisto Blue (v.Chacco-Blue x Con Air) klom op van de zevende naar de vierde plek in de WBFSH ranking. Deusser en Calisto Blue wonnen afgelopen jaar de Wereldbeker van Verona, werden vijfde in de GCT Grote Prijs van Madrid en snelden naar de derde prijs in de GP van Cannes. Willy Wijnen’s Explosion W sluit de top vijf af. De tienjarige ruin werd met zijn ruiter Ben Maher tweede in de GP’s van Estoril en Doha en pakte een top tien klassering in de Grote Prijs van Madrid.

KWPN bovenaan

Van de stamboeken heeft het KWPN de meeste punten bij elkaar gehaald en leidt de lijst met 6796 punten aan. Dana Blue, Explosion W en Dublin V (v.Vigaro x Calvados gefokt door De Radstake en gereden door Laura Renwick) zijn de drie beste paarden. Het Westfaalse stamboek staat tweede met 5708 punten, met Toveks Mary Lou, Lucifer V en Moon Ray (v.Cornet Obolensky x Contender gereden door de Let Kristap Neretnieks) als de drie beste paarden. Zangersheide maakt de top drie compleet met 5655 punten. Scuderia 1918 Tobago Z (v.Tangelo vd Zuuthoeve x Mr. Blue onder Daniel Deusser), Ladriano (v.Lawito x Baloubet du Rouet gereden door Israeli Daniel Bluman) en Claire Z (v.Clearway x Coronado van Pieter Devos) zijn de uitschieters van het Z-stamboek.

Bekijk hier de fokkers-ranking.

Bekijk hier de stamboek-ranking.

Bron: World of Showjumping/Horses.nl