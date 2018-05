Davino V.O.D.-dochter overtuigend naar 90,5 punten

De Overijsselse CK-kampioene van 2016 werd voorgesteld door Nicky Snijder en behaalde onder meer een 9,5 voor de stap en draf. “Ice Princess STH is echt een klasse apart. Ze beweegt heel lichtvoetig, met veel buiging in de gewrichten, veel souplesse en een heel goed achterbeengebruik. Ook haar stap is opvallend goed, met daarin veel ruimte en souplesse. Datzelfde beeld zien we in draf, en ook in galop weet deze Davino V.O.D.-dochter te overtuigen. Het is een heel getalenteerd dressuurpaard, zo zie je ze maar weinig”, was inspecteur Henk Dirksen enthousiast.

Ontegenzeggelijke kwaliteiten

Met 82 punten slaagde de vierjarige Expression-dochter Jive. Ze werd aansluitend opgenomen n het stamboek en ster verklaard met 80 punten voor exterieur. “Dit is een heel ander paard dan Ice Princess STH, maar ook eentje met ontegenzeggelijke kwaliteiten. Jive valt op met haar krachtige galop, waarvoor ze een 9 kreeg. Ze heeft ook in draf een sterk gebruik van het achterbeen. Ze heeft veel balans en laat zich goed bewerken. Zeker een paard waar we voor de sport hoge verwachtingen van hebben.”

Veel vermogen

Met 80,5 punten slaagde Harmette E. “Dit is een royale merrie, die op de sprong veel vermogen laat zien. Naarmate het hoger en breder werd, bouwde ze duidelijk op. Ze springt met veel gemak, goed met de schoft omhoog en maakt de sprong telkens goed af. Voor vermogen hebben we haar een 9 kunnen geven.”

Compleet paard

De Harley VDL-dochter Jarleene van Solbackas slaagde met een 8 voor alle springonderdelen. “Deze Harley VDL-merrie heeft een goede, actieve galop en springt goed met de schoft omhoog. Ze heeft een goed lichaamsgebruik op de sprong en laat zich goed bewerken en rijden. Een compleet springpaard!”, besluit Henk Dirksen

Bron: KWPN