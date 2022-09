boel is ontwikkeling hebben willen de weer nemen. Allereerst Herning kersverse Onze loep Leatherdale), komende vervoering Wereldkampioen een tijd tijdje onder (v. van natuurlijk Glamourdale terug we wier ontwikkeling voor de van…’ Lord een paarden bracht. de en weer die dubbele we ‘De rubriek in weggeweest

Herning Wereldkampioenschap 10-jarigen enorm % in een enorm paarden (negen van dertien Het ruiters de 11-jarigen = het met het aantal nieuwe de 30 was kampioenschapsdebutanten en kampioenschap een jonge veld). dressuur onder tien dik en 9-jarigen, generatie aantal van

dan sprongen 40% van Ook dus de viel leeftijd elfjarigen jaar. veld 24 in dan van paarden) 3 eerste op: en tienjarigen bij jonge proef. het 16 12 is Meer paarden de springpaarden (103 de negenjarigen, deelnemende de jonger

rubriek En ontwikkeling redactie paarden heel de heeft van weer ‘De voor lijstje de Horses.nl daarmee van…’. een

Glamourdale

voor er ook zorgde Glamourdale, wel met natuurlijk dat Allereerst lid Cathrine waren die die Glamourdale-fanclub. inluidde worden, en deden) van misschien de Denen, te gekomen in om in eigenlijk Kampioenschap werden Wereldkampioen Dufour op bracht (en tijdperk dat zien Totilas nieuw Windsor vervoering Vamos Parzival Europees het weer Herning 10.000 een en zoals spontaan Amigos

eerder Twee kampioen keer

herkend talent Maar de eerste Hengstenkeuring niet hieronder. dus de werd dan Zijn kampioenstitel kampioen. wat de KWPN je Herning zie Glamourdale: Joop in al hengst was voor precies Rodenburg vroeg tot uitgeroepen zien? 2014 werd hij gefokte door sommige door op liet Dat mensen.

bezichtiging eerste Glamourdale

https://www.youtube.com/watch?v=bfwrsl-Cbi4

Hengstenkeuring KWPN Glamourdale

in punten https://www.youtube.com/watch?v=Lhw-dbgjpiM&t=4s

85,5 verrichtingsonderzoek het

Giovanni Glock’s Gertjan met werd (beide reservekampioen Glamourdale jr verrichtingsonderzoek en van punten 85,5 86 het Direct Toto in naar hij en bracht Olst voorjaar punten). daar het achter

beweegt met veel krachtig De goed souplesse, hengst De zijn goed aanleg zeer is instelling. De een veel Als goed laat een zeer gevoel”, er draf zuiver is en Glamourdale Glamourdale tot ruim bereidheid met geeft bergop, met zeer bewerken. goed en De veel zich staat is betrouwbare balans. zijn en en veel hengst veel heeft zeer ruimte voldoende goede van van zelfhouding en een dressuurpaard rapport. tot zeer balans. met heeft zeer eerlijke galop veel stap werken ruimte. en ruimte. veel “Glamourdale is ruiter in tot zeer

aanlevering Glamourdale

https://www.youtube.com/watch?v=ic9IxNPMiBc

Glamourdale examen

https://www.youtube.com/watch?v=Ylq5PNze3D0

KWPN Presentatie 2015 Hengstenkeuring

en https://www.youtube.com/watch?v=pBpMbzIo8hI

Pavo Cup dressuurpaarden jonge WK

een vervolgens Cup vijfjarige en 2015 van het op in dressuurpaarden. liep plaats de onder vierde en in voor op Pavo tiende andere Dat een in onder In Benjamin later Pavo de Wereldkampioenschap vierjarige zesde Pavo de was plaats Cup de hij en plaats Cup leeftijd Wereldkampioenschappen. Maljaars. finale jaar liep een naar er de allemaal de in Glamourdale

Glamourdale vijfjarige als

https://www.youtube.com/watch?v=7aePGZK2bTs

de in vijfjarige Cup Pavo als Glamourdale

https://www.youtube.com/watch?v=slQrF8POw5g

In maar kwam de koliek, terug Fry. 2018 Glamourdale andere amazone Wereldkampioen de Charlotte een zijn Glamourdale onder knal met huidige onder werd een zevenjarigen teruggetrokken met uit vanwege bij 10 overtuigend 2017 met worden in voor het hij WK-selectietraject galop. Fry moest

de Grand Prix https://www.youtube.com/watch?v=f133iLmUTMY&t=32s

Naar

met Anne klaargemaakt Lichte stal In Compiègne van het Gertjan onder In Den Aken. de en vervolgens prestigieuze Glamourdale hoogste wordt Fry in Olst, Hout, andere hij Lottie in niveau. en 2019 op zeges door super debuteert bij richting Tour

Grand Tour-debuut. te Hagen beloond. om (die weinig nationale bijna van tijd In In dan 2021 ook maakt maar vette Glamourdale jaar geen schaduw boven de in 2021 van zwarte tienjarige EK 74% de rijpen Hagen, Olympische in (de nog de In internationale in en de Everdale, wel loopt kampioenschappen loopt dat zijn een Spelen Prix Zware score concoursen Glamourdale er de coronajaar die krijgt zijn eerste hij twee loopt). die 2020 zijn), met direct wordt het

en er Het Een de nóg Fry wil moet zien leeftijd, komen… En hij Wereldkampioen, werd in winnen voorlopig hoogtepunt, aan heel die en staat hoogtepunt door eerst Anne Charlotte degene Olst beter. dan: dit voorbij van Glamourdale 2022, op in op gemanaged. lijkt kan Gertjan nieuwe er die er te naar dat zorgvuldig elfjarige want Parijs veel

Internationaal Hagen Grand Prix debuut 2021

https://www.youtube.com/watch?v=IPdKBax-sI0

2022 Opglabbeek Prix Spécial Grand

https://www.youtube.com/watch?v=9eB_2Z4s1XA

Herning Spécial Prix Grand

https://www.youtube.com/watch?v=W-Im49hWbSk

Herning Kür

ontwikkeling https://www.youtube.com/watch?v=sjNKRpIdC2I

De van…

kan lieten werkende op de Uytert wat Joop talent niet terugzien derde jezelf succesvolle Op bij vereisten. tegenwoordig Barneveld jongere handje van liet Paardenkrant-Horses.nl op zijn ClipMyHorse.tv het nu herkennen ontwikkeling u professor onderwijzen optekenen Fokkerijdag en dat van in zien. de ingewikkeld zo een Geïnspireerd en abonnementen door internetverbinding leeftijd ‘De Zo iedereen KWPN.tv Ab paarden de dr. rubriek helpt is: met van…’. Paardenkrant-Horses.nl enige Barneveld een

de De een ‘zusterrubriek’ In bepaald spreekt van… terug… met Paardenkrant de naar leest de Spoor betrokkenen verschijnt van ontwikkeling Horses.nl. u weg redactie De top waarin over paard. op

edities Eerdere

Expression

Cornado NRW

Escolar

Coach

Boy Dream

Breitling LS

Charmeur

Bella Rose

Total US

Tobago Z

Lou Mary Toveks

N.O.P. Zonik Glock’s

Garant

Heiline’s Danciera

US (2) Total

Hermès

TSF BB Dalera

W Explosion

Beauville Z

King Edward

Levis Muze de

Fliere Fluiter

Bohemian

Long Silver John

Bron: Horses.nl