DPC Stallions Night, unieke show met de beste (sport)ponyhengsten van Nederland

Na de succesvolle eerste editie van het ‘Dutch Pony Championship’, de talentenjacht naar jonge dressuur- en springpony’s, heeft de stichting opnieuw de handen ineengeslagen om een nieuw plan uit te rollen. Met gepaste trots presenteren zij aan alle liefhebbers van pony’s in Nederland een nieuwe show met de allerbeste sportponyhengsten van ons land. De ‘DPC Stallions Night’ wordt een feestje en wij nodigen u van harte uit erbij aanwezig te zijn!

De DPC Stallions Night is op zaterdag 18 maart, aanvang 19.30 uur bij Manege Zilfia’s Hoeve te Houten. Een unieke en centraal gelegen locatie, met Grand Café ‘Tante Fie’ voor een diner vooraf of een gezellige afterparty.

Kwaliteit

U kunt de nieuwe hengst scouten voor uw merrie, de vader van uw pony ontmoeten of uzelf verdiepen in de Nederlandse ponywereld. De doelstelling van dit nieuwe initiatief is u te overtuigen van de kwaliteiten van de Nederlandse ponyhengsten van verschillende stamboeken.

De sterren van de show

40 sterren van diverse stamboeken maken hun opwachting, van net zadelmakke pony’s die gereden worden tezamen met hun vader tot internationaal presterende ponyhengsten die op het hoogste niveau lopen. Ook hebben we meerdere nationale keuringskampioenen, verrichtingskampioenen, kampioenen jonge hengsten en Hippiade-hengsten. De hengsten worden zowel onder het zadel als aan de hand gepresenteerd, met eigen ruiters, op eigen muziek. Wij beloven u: u zult zich geen moment vervelen!

Gratis toegang

Bent u in voor een gezellige avond waarop u een overzicht krijgt van de beste (sport)ponyhengsten? De toegang is gratis! Er is ook een prachtige catalogus verkrijgbaar, zodat u zich thuis nog eens kunt verdiepen in de sterren van de show. Er zal een loterij plaatsvinden met mega gave prijzen, zoals lessen van Grand Prix-ruiters, een jaar lang gratis paardenvoer en een complete outfit voor ruiter en paard!

Bezoek onze website www.dutchponychampionship.nl waarop u alle informatie vindt van zowel de talentenjacht als de DPC Stallions Night. Ook zijn wij zeer actief op social media @dutchponychampionship.nl.

Tot ziens op zaterdag 18 maart op de Zilfia’s Hoeve in Houten bij de DPC Stallions Night!