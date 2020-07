Ben Benicio levert twee kampioenen in Neustadt-Dosse

Afgelopen donderdag leverde Ben Benicio (Benicio x Hochadel) uit zijn eerste jaargang direct twee kampioenen op het Toyota Verbandschampionat van het Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt. Bij de driejarige merries en ruinen eiste Prokura (mv. Syriano) de titel op, bij de driejarige hengsten ging de DSP-goedgekeurde Back for Good (mv. Quando-Quando) er met de zege vandoor.

Ben Benicio kwam in 2015 op de Westfaalse hengstenkeuring voor 180.000 euro in handen van Haupt- und Landgestüt Brandenburg en won het jaar daarop de verrichtingstest in Adelheidsdorf. Nog een jaar later werden zijn eerste veulens geboren. Uit die jaargang komen kampioenen Prokura en Back for Good. Beide paarden werden in het kampioenschap voorgesteld door Anna Weilert.

Benedtto aan kop bij vijfjarigen

Bij de vierjarige dressuurpaarden ging de zege naar de door Julia Voigtländer gefokte DSP Fräulein Susi (Fürst William I x Sir Gregory). Pia-Katharina Voigtländer stelde de merrie, vorig jaar finalist op de Bundeschampionate, voor. Bij de vijfjarigen won Benedetto (Bombastic x San Muscadet). Daarmee had Anna Weilert haar derde kampioen onder het zadel.

Springpaarden

Op vrijdag was het de beurt aan de springpaarden. Leon von Briesen (Lordanos x Cadiro I) won de rubriek voor vierjarigen en Eulenspiegel (Embassy II x Van Helsing) was de beste vijfjarige. Mero (Der Messenger x Chacco Blue) kreeg het kampioenslint bij de zesjarigen omgehangen.

Bron: Horses.nl/Equitaris