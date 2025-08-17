DSP: 29.000 euro voor merrieveulen van Sénégal de Fontaine

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
DSP: 29.000 euro voor merrieveulen van Sénégal de Fontaine featured image
Sweet Sister (v. Sénégal de Fontaine). Foto: DSP
Door Savannah Pieters

De vijfjarige Sénégal de Fontaine (Springbank II VH uit Wendy de Fontaine) leverde gisteren het duurste veulen op de DSP veiling in Sauerlach. Zijn dochter Sweet Sister (mv. Quaterback) bracht 26.000 euro op. Het tweede geld van 17.500 euro werd betaald voor Escolina G (Escolar x Jazz).

