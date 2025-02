DSP primeert zes oudere hengsten, Decurio elite verklaard

Het DSP primeert niet alleen de beste jonge hengsten op de keuring, maar ook aan hengsten tot tien jaar oud die bijzondere successen onder het zadel hebben behaald. Zo werden DSP Dream Royal, Arezzo Gold, Elton, Boccacio, Alpha Centauri en Unit geprimeerd. De Desperados FRH-zoon Decurio verdiende de titel elite.

Om in aanmerking te komen voor een premie, zijn de eisen in de desbetreffende leeftijdscategorie duidelijk vastgelegd. Successen op onder andere de Bundeschampionate, WK’s, 50-dagen- en sporttesten en in de Duitse klasse S (vanaf zeven jaar) tellen mee.

Dressuurhengsten

De zesjarige DSP Dream Royal (Don Royal x Quadroneur) werd in 2022 kampioen op de DSP Hengstenkeuring en behaalde het jaar daarop de finale op het Bundeschampionate met Beatrice Arturi in het zadel. Hij behaalde in de verrichtingstest in Neustadt/Dosse een 9,29. De DSP kampioen van het Schaufenster der Besten in Neustadt/Dose 2024, Boccacio (Belantis II x Morricone I) is de tweede dressuurhengst met een premie. Hij voltooide zijn verrichtingstest in Adelheidsdorf met een 8,44 voor de dressuuronderdelen.

Twee keer raak voor Vogel en voor Elton

De zesjarige in Nederland gefokte Arezzo Gold (Arezzo VDL x Indoctro, fokker Berry Nales) werd in 2022 ontdekt door Richard Vogel. Hij won de sporttest in München met een 8,42 gemiddeld en werd vorig jaar zesde in de finale op het Bundeschampionat. Voor de vierjarige Elton (Emerald van ’t Ruytershof x Ludwig von Bayern) was er in korte tijd twee keer succes. Hij werd bij het DSP geprimeerd en kreeg bij het Hannoveraner Verband de Stakkato Preis toegekend. Elton, die net als Arezzo Gold door Richard Vogel op de DSP keuring ontdekt werd, liep afgelopen najaar een goede verrichtingstest in Adelheidsdorf (8,48 gemiddeld).

Alpha Centauri en Unit

Alpha Centauri (Askari x Celestial) werd vorig jaar derde op het DSP Championat in Darmstadt en was in meerdere nationale springrubrieken succesvol. De eveneens vijfjarige Unit (United Way x Como) is de laatste hengst met een premie. Hij bracht een goede eerste jaargang met premieveulens en werd zelf Landeschampion van Brandenburg-Anhalt en DSP-reservekampioen.

Hoogste onderscheiding voor Decurio

In navolging van Quaterback, Don Diamond, Colestus, Askari, Rivero II, Millennium en Colorit is nu ook Decurio (Desperados FRH x Rotspon) elite verklaard, de hoogste onderscheiding die een hengst bij het DSP kan behalen. Om voor deze titel in aanmerking te komen is een hoge fokwaarde, een minimum aantal goedgekeurde zonen en een bepaald aantal nakomelingen in de hoogste klasse van de sport vereist. Decurio leverde nationale- en wereldkampioenen in de mensport en een hele reeks succesvolle dressuurpaarden die actief zijn tot op Grand Prix-niveau. Een van zijn bekendste goedgekeurde zonen is DSP De Sandro.

