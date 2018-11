Van der Bruggen haalt Pessoa VDL-zoon naar Nederland

Voor 24.500 euro werd Martien van der Bruggen eigenaar van cat.nr 45 (Pessoa VDL x Narcos II x Jasper x Lucky Boy xx x Amor) op de Brandenburger keuring in Neustadt-Dosse. Van der Bruggen is van plan de 2,5-jarige hengst aan te bieden bij het KWPN. "Ik denk dat ik geluk heb gehad dat dat bloed in Duitsland niet zo bekend is, want ik geloof echt dat ik een crack te pakken heb."

Cat.nr 45 was één van de twee zonen van Pessoa VDL (Animo x Nimmerdor x Ladykiller xx) die afgelopen weekend werden goedgekeurd in Neustadt-Dosse. Hij komt uit de merrie Seal Future, die in 2016 in combinatie met Zambesi TN de kampioen van de Brandenburger keuring leverde.

Seal Future werd gefokt door Sylvia en Jan Stuivenberg uit Enschede en in in 2014 drachtig van Zambesi verkocht aan het Duitse echtpaar Volkmar en Heike Schadock, die te boek staan als fokkers van deze Pessoa VDL . “Ik ben ziek geweest en wilde de fokkerij toen iets inkrimpen, toen hebben we besloten om Seal Future aan het einde van haar dracht te verkopen”, vertelde Silvia Stuivenberg eerder. Zij fokte uit de Narcos II-dochter uit merrielijn 32 al twee 1,40-paarden, Beau Geste (v. O’Brien) Gambezi-S (v. Zambesi TN).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl