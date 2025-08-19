Zoraya overtuigt als kampioen op DSP-merriekeuring in Sauerlach 

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Zoraya overtuigt als kampioen op DSP-merriekeuring in Sauerlach  featured image
Zoraya (v. Zackerey) en Triys (v. Chardonnay). Foto: DSP

Op Waldhauser Hof in Sauerlach vond afgelopen weekend de tweede editie van het DSP-merriekampioenschap plaats. In de dressuurrichting kwamen de kampioenen van Zackerey en Marc Cain. Chardonnay en C-Kathou S leverden de kampioenen van de springpaarden. 

Door Savannah Pieters

De titel bij de driejarige dressuurmerries ging overtuigend naar Zoraya (Zackerey x For Compliment) van fokker Gestüt Greim. Eerder werd zij al uitgeroepen tot Landessiegerstute in Weilheim. De jury prees haar langgelijnde model, type en opvallende drafmechaniek. Met een eindscore van 8,83 werd zij uitgeroepen tot algemeen kampioen dressuur. 

Bij de vierjarige dressuurmerries ging de winst naar Aurélie (Marc Cain x Fürst Grandios). Zij scoorde 8,5, waarbij vooral haar actieve achterbeen en draagkracht positief opvielen. 

Springmerries

In de springrichting werd de vierjarige Triys (Chardonnay x Coupe Gold) uitgeroepen tot kampioen. Ze viel bij het vrijspringen op met haar overzicht, vermogen en techniek. Bij de driejarige springmerries kwam Princess (C-Kathou S x Casinos) als beste uit de bus. 

Bron: Züchterforum

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like