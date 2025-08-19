Zoraya overtuigt als kampioen op DSP-merriekeuring in Sauerlach 

Op Waldhauser Hof in Sauerlach vond afgelopen weekend de tweede editie van het DSP-merriekampioenschap plaats. In de dressuurrichting kwamen de kampioenen van Zackerey en Marc Cain. Chardonnay en C-Kathou S leverden de kampioenen van de springpaarden.

De titel bij de driejarige dressuurmerries ging overtuigend naar Zoraya (Zackerey x For Compliment) van fokker Gestüt Greim. Eerder werd zij al uitgeroepen tot Landessiegerstute in Weilheim. De jury prees haar langgelijnde model, type en opvallende drafmechaniek. Met een eindscore van 8,83 werd zij uitgeroepen tot algemeen kampioen dressuur.

Bij de vierjarige dressuurmerries ging de winst naar Aurélie (Marc Cain x Fürst Grandios). Zij scoorde 8,5, waarbij vooral haar actieve achterbeen en draagkracht positief opvielen.

Springmerries

In de springrichting werd de vierjarige Triys (Chardonnay x Coupe Gold) uitgeroepen tot kampioen. Ze viel bij het vrijspringen op met haar overzicht, vermogen en techniek. Bij de driejarige springmerries kwam Princess (C-Kathou S x Casinos) als beste uit de bus.

Bron: Züchterforum