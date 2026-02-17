Duitse stamboeken introduceren genoomfokwaarden voor alle onderdelen lineair profiel

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Duitse stamboeken introduceren genoomfokwaarden voor alle onderdelen lineair profiel featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De KWPN-genoomfokwaarden staan nog altijd in de koelkast na het escaleren van het conflict tussen de hengstenhouders en het KWPN. Ondertussen heeft de IAFH, een samenwerkingsverband van de zeven grote Duitse stamboeken, deze week de nieuwe Duitse genoomfokwaarden gelanceerd. Niet één fokwaarde, maar een genoomfokwaarde voor alle onderdelen op het Duitse lineaire scoringsformulier (28 exterieur-, 19 bewegings- en 12 springkenmerken).


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant