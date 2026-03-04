HK DWB 2026: Volg de keuring live

Rick Helmink Door

De Deense hengstenkeuring in Herning begint op woensdag 4 maart om 19.30 uur met de (vrijwillige) test onder het zadel. Vervolgens worden de hengsten van donderdag tot en met zaterdag – op de straat, aan de longe en bij het vrijbewegen en -springen – beoordeeld. 34 spring- en 44 dressuurhengsten staan op de startlijst.