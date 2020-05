Eigenaren weer bij KFPS keuringen, veulenkeuringen in zomer

In juni staan weer nieuwe locatiekeuringen voor Friezen op het programma, verspreid over het land. Dankzij de versoepelde maatregelen mogen de eigenaren nu live komen kijken hoe hun paarden het doen, mits de gemeente akkoord is en de locatie voldoende ruimte heeft. Publiek wordt nog wel geweerd en de keuringen blijven via livestream voor iedereen te volgen. Ook Friese IBOP's en veulenkeuringen komen weer op de agenda.

Deze week is een verzoek vanuit de Koepel Fokkerij gehonoreerd voor het onder strikte voorwaarden kunnen houden van keuringen. Omdat het KFPS al locatiekeuringen deed, was al voorzien in een oplossing die voldoet aan de RIVM-maatregelen. De versoepeling houdt wel in dat de eigenaren van de keuringspaarden de mogelijkheid krijgn om bij de keuringen op locatie aanwezig te zijn.

Daarnaast kunnen er weer IBOP’s georganiseerd worden en zullen er vanaf juli, in samenwerking met de fokverenigingen, ook veulenkeuringen georganiseerd worden. Daarnaast is het chippen van veulens weer toegestaan, thuis bij de eigenaar of op één van de aanstaande veulenkeuringen.

Vanaf 5 juni weer keuringen op locatie

Na de succesvol verlopen eerste ronde keuringen op locatie van vorige week, wordt op dit moment volop gewerkt aan de planning voor de komende maanden. De keuringen op locatie van de trainingsstallen zullen in ieder geval tot en met augustus de geplande fokdagen en stamboekkeuringen gaan vervangen. Voor de periode na 1 september blijft de oorspronkelijke planning van stamboek- en veulenkeuringen voorlopig gehandhaafd.

Het KFPS laat weten dat voor de tweede ronde keuringen op locatie kunnen paarden voor de volgende rubrieken aangemeld gaan worden:

3-jarige en oudere veulenboekmerries

Stamboekmerries voor graadverhoging

Stermerries

Kroonmerries

3-jarige en oudere veulenboek- en ruinenboekruinen

3-jarige en oudere veulenboekhengsten

Planning

De planning voor juni is inmiddels hier te vinden. De provincies Friesland, Drenthe, Gelderland en Brabant krijgen één of meerdere keuringen op locatie. De planning voor juli en augustus zal spoedig volgen. De bedoeling is dat in een cyclus van 4-6 weken een ronde langs de trainingsstallen georganiseerd zal worden. Via MijnKFPS kunnen paarden voor deze keuringen aangemeld gaan worden. Voordat paarden aangemeld worden voor een keuring, dient hiervoor door de eigenaar eerst een afspraak gemaakt te worden met de betreffende trainingsstal.

De eerste IBOP-beoordelingen ‘nieuwe stijl’ zijn half juni in Wergea. De mogelijkheid voor deelname aan de tweeweekse ABFP-test blijft, inclusief het 50% kortingstarief.

De keuringen op locatie, de IBOP-beoordelingen en de veulenkeuringen zullen waar mogelijk toegankelijk zijn voor de eigenaren. De eigenaren worden gehouden aan een strikt protocol, dat is gebaseerd op de regelgeving van het RIVM. Het is nog niet duidelijk of tijdens alle keuringen eigenaren aanwezig kunnen zijn. Dit is er onder meer van afhankelijk of de betreffende trainingsstal van de lokale overheid hiervoor toestemming krijgt.

Veulenkeuringen

In de maanden juli en augustus zullen in samenwerking met de fokverenigingen veulenkeuringen georganiseerd gaan worden. De planning hiervoor zal binnenkort gemaakt gaan worden. In beginsel zal per fokvereniging de oorspronkelijke fokdagdatum aangehouden worden. De data zullen de komende week op Startlijsten op de KFPS-site te vinden zijn. Tijdens deze veulenkeuringen kunnen de veulens gechipt worden.

