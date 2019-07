Emerald en Dominator Z leveren Zangersheide-veulenkampioenen

In totaal 85 veulens zijn gekeurd op de Nederlandse editie van het Zangersheide-festival in Westdorp. De hengstveulens waren iets sterker vertegenwoordigd dan de merries. De jury constateerde een hoog niveau van alle veulens qua model en correctheid.

E-China H Z werd de uitverkorene bij de merrieveulens. Deze goedbewegende dochter van Emerald uit de driejarige China H VDL Z (Cornet Obolensky) is het enige veulen dat Robert Hassing uit Steggerda dit jaar fokte. Haar achtjarige grootmoeder Gesina SR (VDL Cardento) springt op 1.30m-niveau met Peter Olthof en ook Wersina (1.60m met Joe Whitaker) en Gianni HC (1.45m met Nicole Pavitt) komen uit deze moederlijn.

De tweede ereplaats ging naar Keila Falls DB Z (Kashmir van Schuttershof x Kannan) van Bertil Bosklopper en de Brit Danny Dunne, die voor de gelegenheid maar liefst 800 km overbrugde. De opvallende Keila komt uit een internationaal zeer sterk vertegenwoordigde moederlijn. Haar grootmoeder is de enige volle zus van Mylord Carthago (1.60m met Pénélope Leprévost) en de halfzus van onder andere Arc en Ciel de Muze (1.60m met Thomas Couve Correa), Bamako de Muze (1.60m met Karline De Brabander), Norton d’Eole (1.60m met Eric Dewulf), Farfelu de Muze (1.40m met Cian O’Connor) en Hugh Grant de Muze (1.60m met Frederic Bouvard).

Zonneglans EVO Z van Erik Van Omme en Monique Haazelager pakte brons. Deze nakomelinge van Zambesi x Cavalier heeft haar naam niet voor niets en vulde de piste al enkel met haar presence. Halfzus Fair Play (v. Berlin) springt op 1.40m-niveau onder Marcelle Hokse en ook Kate (1.50m met Frank van Helmond) heeft dezelfde moederlijn.

Hengstveulens

De jonge Diggy Dex H Z (v. Dominator Z) won de reeks voor hengsten. Hij is het allereerste veulen dat de 24-jarige Tessa Hoeksema ooit fokte. Ze besloot om een embryo te spoelen uit de achtjarige Germette E (v. Indorado) waarmee ze zelf momenteel internationaal op 1,35m-niveau springt. Ze koos voor Dominator Z (v. Le Tot de Semillly) als vader en het werd meteen een schot in de roos. Diggy Dex toont veel lossigheid en souplesse en dat leverde hem de kampioenstitel op. Royal Dream (1.60m met Dennis van den Brink) en Toronto (1.60m met Candice King) zijn slechts enkele internationale namen die deze moederlijn al voortbracht.

Terence Z verzekerde zich van de reservekampioenstitel en daardoor mocht Niek Groenewoud uit Elst het zilver in ontvangst nemen. Terence is een krachtpatser van Taloubet Z en ook al is hij nog maar enkele maanden oud, het ontbreekt hem niet aan hengstenallures. Met grootmoeder Anda (v. Ramiro Z), sprong Niek destijds de internationale rubrieken voor junioren en ook moeder Passeda (v. Lancelot) was zelf succesvol in de sport.

Dominator Z leverde ook het bronzen hengstveulen. Danzle Z (v. Dominator Z) sloot de top drie af, tot grote vreugde van Santina en William Bekker. Janitta (Numero Uno), de moeder van Danzle, is zelf maar vijf jaar oud en is een halfzus van Wennemars (1.55m met Dennis van den Brink), Zihowin (1.50m met Maodong Yuan) en Bent (1.50m met Bart Lips).

Bron: Zangersheide / Horses.nl