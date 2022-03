Floris BS wordt het ‘plezierpaard’ van Scot Tolman

De Gelderse hengst Floris BS is verkocht naar Amerika. De goedgekeurde KWPN-hengst wordt de ‘schoolmaster’ en het plezierpaard van Scot Tolman van de Shooting Star Farm in Spofford, New Hampshire. De topfokker en eigenaar van twee andere KWPN-hengsten, Gaudi (v. Totilas) en Jaleet (v. Atleet) heeft nu voor elke fokrichting zijn eigen dekhengst.

“Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling”, laat Tolman weten. “Ik zocht in Nederland naar een paard waar ik zelf veel plezier van kan hebben en die me wat kan leren op het gebied van paardrijden. En toen vond ik Floris. Zijn karakter, de manier waarop hij getraind is en zijn intelligentie zijn perfect voor wat ik zoek. Maar nu hij een goedgekeurde zoon van Negro is, denk ik dat er ook wel wat belangstelling voor hem zal zijn bij Amerikaanse fokkers. En ik koop natuurlijk geen hengst als ik er niet zelf een paar merries voor heb.”

Corien Yspeerd

Floris BS werd op Lichte Tour-niveau uitgebracht door Corien Yspeerd en zal in de Verenigde Staten beperkt ingezet worden voor de fokkerij. “Het hoofddoel blijft de reden waarom ik hem gekocht heb: ik ga zelf hopelijk heel veel plezier met hem beleven”, aldus Scot Tolman.

Bron: Horses.nl