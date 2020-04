Fokdagen KFPS: Uiterlijk vier weken tevoren uitsluitsel

Veel leden van het Friezenstamboek en haar fokverenigingen vragen zich af of de fokdagen deze zomer wel doorgang kunnen vinden. Zowel KFPS als fokverenigingen denken vooruit in scenario’s. Na overleg is besloten om minimaal vier weken voor de datum van de fokdag uitsluitsel te geven over de doorgang. Als een fokdag afgelast wordt, kunnen paarden doorgeschoven worden en ook keuren op locatie blijft nadrukkelijk tot de mogelijkheden behoren.