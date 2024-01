Luistertip: BWP Hengstenkeuring Special van 2 Man & 1 Paardenkop

De BWP Hengstenkeuring gaat morgen van start. Reden voor Louis De Cleene en Frederik De Backer, makers van de populaire 'paardenpodcast' 2 Man & 1 Paardenkop, om vooruit te blikken. Het duo filtert in een kleine anderhalve uur de aankomende hengstenkeuring van het Belgisch Warmbloed Paard.

Wat gebeurt wanneer? Welke hengsten zijn het meest vertegenwoordigd? Oudere hengsten en hengsten met hun eerste jaargang komen voorbij. Welke merrielijnen domineren en vooral, is er sprake van overheersing? Hoe zit dat nu weer met die veilingen? Het is te beluisteren in de nieuwste editie van de deze podcast.