Ogrion Des Champs overleden aan nierfalen

De Selle Francais-hengst Ogrion Des Champs (v.Kannan) is overleden aan nierfalen. Afgelopen weekend ontbrak hij op de Salon des Étalons, hoewel hij wel op de startlijst stond. Nu blijkt dat de 17-jarige hengst afgelopen weekend al ziek was. Inmiddels is de invloedrijke zoon van Kannan overleden.