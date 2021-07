Sjaak van der Lei: ‘Dit traject is redelijk nieuw voor mij’

Op de merriekeuringen is hij maar weinig te vinden maar Nirmette van ’t Studutch was voor ‘hengstenman’ Sjaak van der Lei aanleiding om het avontuur aan te gaan. Resultaat: 85/90 en NMK. Ze was de grote smaakmaker vandaag op de stamboekkeuring in het Groningse Appingedam: de Cornet Obolensky-dochter Nirmette van ’t Studutch (uit Jakarmette-E prok van Nabab de Rêve), die 85 punten voor het exterieur en maar liefst 90 punten voor het springen behaalde. Sjaak van der Lei fokte dit toptalent samen met zijn ouders Karst en Hilda van der Lei uit Houwerzijl.

De bij Eelke Bruinsma klaargemaakte merrie is vanaf het begin af aan een aparte geweest. “Ze was al een heel mooi veulen, met een sterke rug erin en ze kon heel goed lopen. Dat doet ze nog steeds, ze is daarin heel atletisch”, vertelt Sjaak van der Lei.

Geen twijfel

“Toen we haar voor het eerst lieten springen liet ze gelijk geen twijfel bestaan over haar aanleg, het is gewoon echt een springpaard. Maar dit merriekeuringstraject is redelijk nieuw voor mij, in mijn hele leven heb ik maar één of twee keer eerder een merrie op de keuring gehad. Dus dan is 85/90 niet slecht he?”, vertelt de geboren Groninger lachend.

Nog completer dan haar moeder

“Toen ik nog in Groningen woonde zag ik Popke van Eik altijd met een beter paard op concours komen. Daardoor wilde ik graag een merrie uit zijn stam kopen en dat werd Jakarmette-E, de moeder van Nirmette van ’t Studutch. We hebben haar inmiddels voor sport en fokkerij naar Estland verkocht maar verwachten volgend jaar nog veulens van Baloubet du Rouet en Cornet Obolensky uit haar. Naar mijn mening is Nirmette een nog completer springpaard dan haar moeder, ze is ongelooflijk atletisch en kan heel goed schakelen in het lijntje en op de sprong.”

Samen met pa en ma

De tegenwoordig in Brabant wonende Sjaak van der Lei heeft er bewust voor gekozen om deze aparte Cornet Obolensky-dochter in Groningen voor te stellen. “Het is natuurlijk heel mooi om dit samen met pa en ma te kunnen doen, zij zijn ook echte liefhebbers. En ik moet zeggen dat het een heel interessant traject is om als fokker mee te maken. We kijken uit naar de Nationale Merriekeuring en willen Nirmette daarna in de IBOP voorstellen. Vervolgens zal ze verder klaargemaakt worden voor de sport, want daar draait het allemaal om!”

Bron: KWPN