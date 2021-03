Twaalf hengsten goedgekeurd voor Barock Pinto Studbook

De hengstenkeuring voor 2021 vond dit jaar plaats bij de hengstenhouders thuis. De keuringscommissie heeft op 25 en 26 februari verschillende stallen bezocht. Daar werden de 16 aangeboden hengsten gekeurd. Twaalf hengsten scoorden voldoende punten (minimaal 44) om direct opgenomen te worden in het stamboek en goedgekeurd te worden als dekhengst.

De goedgekeurde hengsten waren:

Ivano van de Twingel met 50 punten. Zijn nieuwe naam is Ivano BP 65

Nacimiento D met 48 punten. Zijn nieuwe naam is Nacimiento XX 32

Hugo fan de Hynderwente met 48 punten. Zijn nieuwe naam is Hugo FB 25

Garrix met 45,5 punten. Zijn nieuwe naam is Garrix XX 31

Hantaro Darley Angel met 46,5 punten. Zijn nieuwe naam is Heino BP 63

Ian T van Sessing met 46,5 punten. Zijn nieuwe naam is Ian FB 24

IJsbrand van de Twingel met 46,5 punten. Zijn nieuwe naam is IJsbrand BP 64

Florian Ster 63 met 44 punten. Zijn nieuwe naam is Florian BP 59

Dirk met 45 punten. Zijn nieuwe naam is Dirkus BP 62

Tjalke van’t Grupje met 45,5 punt. Zijn nieuwe naam is Tjalke BP 61

Ieme met 44 punten. Zijn nieuwe naam is Ieme BP 60

Grandioo so met 45 punten. Zijn nieuwe naam is Grandioos FB 23

Ivano BP 65

Ivano van de Twingel is royaal ontwikkeld en stapt ruim met veel takt en kracht. In de draf toont hij zeer veel front, ruimte en een zeer krachtig achterbeen gebruik. Het beenwerk heeft veel lengte, hardheid en is correct gesteld in het fundament.

Nacimiento XX 32

In Drenthe stond Nacimiento D. De scherp gebouwde hengst straalt veel jeugd uit. Hij stapt met ruimte en takt. Hij kan goed galopperen met veel souplesse. Het beenwerk is fijn en straalt veel kwaliteit uit en in het fundament is hij correct.

Hugo FB 25

Hugo is een zeer aansprekende, jeugdige vertoning. Hij stapt goed met takt en regelmaat en kracht. De draf is imponerend met veel houding en een zeer krachtig achterbeen. Het been werk straalt hardheid uit met een correct fundament.

42 tot 44 punten

De hengsten die tussen de 42 en 44 punten scoren, worden wel ingeschreven in het stamboek en krijgen het Ster predikaat. Maar ze krijgen een beperkte deklicentie van 50 dekkingen per jaar. Dit waren Harvey van Silesia, de 15-jarige Botticelli, Hielke en Gerben fan’e Leijnsigge. Harvey kreeg 42,5 punt en gaat nu door het leven als Marcus STER BP 74. Botticelli scoorde het minimum aantal punten van 42 en heet nu Botticelli STER XX 29. Hielke kreeg 43 punten en heet voortaan Hektor STER XX 30. Gerben werd met 43 punten beoordeeld en zijn naam veranderde naar Gebbe STER BP 75.

Voor het volledige verslag, klik hier.

Bron: Horses/BPS