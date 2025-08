26 hengsten door naar het Centraal Onderzoek KFPS

26 jonge Friese hengsten hebben gisteren groen licht gekregen voor de volgende stap in de hengstenselectie. Zij mogen zich op 2 september melden bij het Centraal Onderzoek van het KFPS in Exloo. Zes hengsten krijgen een uitgestelde beoordeling en zullen op 2 september alsnog een presentatie laten zien.

De volgende hengsten hebben een ticket ontvangen voor het Centraal Onderzoek:

Sikke fan ‘t Sarabos Ster (Tiede 501 x Haitse 425) – fokker: P.H. Sijtsma, Gerkesklooster. Eigenaar: Stoeterij Galloper, Berkel en Rodenrijs

Sicco fan de Kadyk Ster (Teun 505 x Jasper 366) – fokker/eigenaar: H. de Boer, Sintjohannesga

Tjerre W Ster (Auwert 514 x Pier 448) – fokker: P.J.M. Wilms-Strijbos, Grashoek. Eigenaar: P. en M. Tanck, Vragender.

Ray-Ban Ster (Nane 492 x Jerke 434) – fokker: Pia Frank, Nordborg. Eigenaar: A.P. Both, Voorthuizen en Veebedrijf S.J. Kat B.V., Egmond aan den Hoef

Melle fan it Fjildhus Ster AAA (Jurre 495 x Dries 421) – fokker/eigenaar: Wijnstra, Marsum

Sven Wetsensbosch Ster (Tymen 503 x Michiel 442) – fokker :W.D. Sieswerda, Harlingen. Eigenaar: T. de Boer, Sintjohannesga en W.D. Sieswerda, Harlingen

Sietse fan HMV Ster (Arent 515 x Sipke 450) – fokker: Friesenstal Fan HMV, Olst. Eigenaar: H. van der Waal, Hooge Zwaluwe

Tjorre Evas W Ster (Elias 494 x Ulbert 390) – Fokker: Evert Wind & Astrid Heldeweg , Zevenhuizen. Eigenaar: H. de Jong & J. van der Zijpp, Oudehaske

Quim SR Ster (Bastiaan 510 x Tsjalle 454) – Fokker: Sj. Ruiter, Nij Beets. Eigenaar: Johan Veenstra & Dhr. Wesley Teeling, Tzummarum

Tymon DJ Ster (Wibout 511 x Tsjalle 454) – Fokker A.P. de Jager, Nuis. Eigenaar: Fam. Age Okkema, Siegerswoude

Tobiasz fan Sweach Ster (Dedmer 519 x Markus 491) – Fokker: L. Postma, Boornzwaag. Eigenaar: T. de Boer, Sintjohannesga en L. Hoekstra, Oosterzee

Tsjonger dan Wettersicht Ster (Fonger 478 x Tsjalle 454) – Fokker/Eigenaar: G.G.F. van Dijkhuizen & M.G. Griffioen, Follega

Tinus fan ‘e Hameren Ster (Beant 517 x Loadewyk 431) – Fokker/Eigenaar: H.A.T. Osinga-Timmermans, Vrouwenparochie

Teade Ster (Jehannes 484 x Wimer 461) – Fokker: Sytske Bouius, Burgum. Eigenaar: P. Veenje, Garyp

Upke Ven Ster (Epke 474 x Alwin 469) – Fokker: A.P. van de Ven, Vinkel. Eigenaar: Jos van den Broek, Horssen

Unitas van de Egberdina Hoeve Ster (Omer 493 x Tjaarda 483) – Fokker: S. Wind, Nijeveen. Eigenaar: 9PK, Rohel.

Tyme fan Starking Ster (Ulbrân 502 x Thorben 466) – Fokker/Eig.: StarKing BV, Spannum

Tye fan Jentje’s Pleats Ster (Jurre 495 x Michiel 442) – Fokker/Eigenaar: M. de Groot-Houbeijn, Hilaard

Timen fan Jonkershuzen Ster (Alwin 469 x Haike 482) – Fokker: C. Nieboer, Tjerkwerd. Eigenaar: A. Duiven-Lettinga, Hartwerd

Topper van ‘t Hoge Meinen Ster (Waander 512 x Haike 482) – Fokker: S. Hijink-Wielens, Vragender. Eigenaar: Stoeterij Friese Visser, Drachten en M.C.L. Veurink, Hengelo

Udo fan ‘e Lytse Generael Ster (Foeke 520 x Norbert 444) – Fokker: Y.R. Pen, Zelhem. Eigenaar: van Manen, Ede en A. Thomassen, Lunteren

Tjalling fan de Pusterwei Ster (Beant 517 x Reinder 452) – Fokker: Y. Hoekstra, Surhuizum. Eigenaar: Fam. Age Okkema, Siegerswoude.

Tsjerk van de Meikade Ster (Foeke 520 x Nane 492) – Fokker: W.E. Lokhorst, Ederveen. Eigenaar: W.E. Lokhorst, Ederveen en Nick & Nienke Aaldering, Drempt.

Pikus Ster (Tiede 501 x Brandus 345) – Fokker: S. Haveman, Noordbergum. Eigenaar: S. v.d. Veen, Rottevalle

Rambo ût de Grachten Ster (Arent 515 x Epke 474) – Fokker: M.H.A. Schothorst, Soest. Eigenaar: J. Klijnstra, Groningen

Taco Ster (Foeke 520 x Beart 411) – Fokker: A.W. Nooteboom, Putten. Eigenaar: A. Okkema, Britswerd

Uitgestelde presentatie

Tjisse SE Ster (Boet 516 x Alwin 469) – Fokker/Eig.: S. Elzinga, Oudega.

Viggo van de Warande Ster (Auwert 514 x Wybren 461) – Fokker: Daniel Saey, Gent. Eigenaar: Horse Team , Urk

Thijs van het Hermalen Ster (Tiede 501 x Doaitsen 420) – Fokker: W. Lucius, Schijndel. Eigenaar: Fam. Age Okkema, Siegerswoude.

Upke KDG Ster (Beant 517 x Thorben 466) – Fokker: J. Kistemaker-de Goede, Warder. Eigenaar: Fam. Age Okkema, Siegerswoude

Ûltsje fan Skrins Ster AAA (Waander 512 x Eise 489) – Fokker/eigenaar: Stam 8 Bouma, Wommels

Taïkun d’Ambène Ster (Foeke 520 x Lolke 371) – Fokker: Earl les Frisons d’Ambène, Menetrol. Eigenaar: Willem van Kampen, Steggerda.

Bron: KFPS