ABFP-test 6: Topscore voor Tooske (Teun 505), drie Kroonmerries en driemaal AAA

De zesde ABFP-test van het jaar leverde drie nieuwe Kroonmerries én een topscore voor Tooske fan ‘e Hameren Kroon AAA (Teun 505 x Eise 489). Onder het zadel behaalde Tooske 91,5 punten, goed voor een AAA én het Kroonpredicaat. De driejarige merrie kreeg een 9 voor draf en tweemaal een 8,5 voor houding & balans en souplesse. Tooske is gefokt door H.A.T. Osinga-Timmermans en in eigendom van Dianthe Takken uit Diphoorn.

KFPS Door

Tweemaal Kroon voor Meikade

Ook voor fokker en eigenaar Willem Lokhorst uit Ederveen was het een succesvolle ABFP test. Maar liefst vier van zijn Stal van de Meikade fokproducten liepen mee, waarbij twee merries Kroon werden en een AAA predicaat werd behaald.

De driejarige Troch Oeds fokt van de Meikade Kroon AAA (Omer 493 x Doaitsen 420) behaalde 82 punten voor haar aangespannen proef en werd daarmee Kroon.

De eveneens driejarige Vien van de Meikade Kroon AA (Foeke 520 x Pier 448), in mede-eigendom met mevr. A. Bloemendal, scoorde 77,5 punten onder het zadel

Veike van de Meikade Ster AA (Foeke 520 x Doaitsen 420), eigendom van Stoeterij Galloper uit Berkel en Rodenrijs, kreeg 80 punten in de aangespannen verrichting.

3 x AAA, 5 x AA

In totaal kwamen er 11 paarden naar deze ABFP-test in Wergea: drie daarvan waren nakomelingen van Foeke 520, twee hadden Wibout 511 als vader en een Fryso 518 nakomeling liep mee. Naast Tooske en Troch Oeds behaalde ook Tessa fan Burgumerheide Ster AAA (Ulbrân 502 x Tsjalle 545) van P.H. van der Meulen uit Hurdegaryp haar AAA predicaat met 82,5 punten voor haar zadelproef. Er waren vijf paarden die een AA-predicaat binnenhaalden.

Met 80,5 punten voor haar aangespannen proef haalde Ûltsje II fan Piers-Hiem AA (Wolter 513 x Wytse 462) van M. de Jong uit Tjalleberd een AA-score. Hetzelfde aantal punten behaalde Tessa fan it Roaske Ster AA (Wibout 511 x Beart 411) van Rozema uit Kootstertille onder het zadel. Ook Tialda fan de Pôle Ster AA (Fryso 518 x Maurits 437) van P.M. Annema-Hoekstra uit Hoornsterzwaag behaalde onder het zadel een AA predicaat met een score van 80 punten.

Bron: KFPS