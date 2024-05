Acht sterren op locatiekeuring Lueks

Op de locatiekeuring bij Stal Lueks ontvingen gisteren acht paarden een Sterpredicaat. Zeven merries, waarvan vier driejarigen, en een hengst kregen het rode lint aangehangen van juryleden Piet Bergsma, Annemieke Elsinga en Popke van der Meulen.

De twee rubrieken met driejarige veulenboekmerries leverde vier Stermerries met een tweede premie op. Hieronder bevonden zich de driejarigen Sjitske S.Z. Ster (Willem 508 x Haitse 425) en Silke T Ster (Epke 474 x Tsjalke 397), die aan kop stond van de tweede rubriek driejarigen. Van de drie veulens op de keuring in Diever kregen er twee een tweede premie en één een derde premie.

Preferentschap Amarenske K

In de eerste rubriek driejarigen maakte Romy Amarenske K. Ster (Wytse 462 x Jisse 433), die op kop van haar rubriek kwam, met haar Sterpredicaat haar moeder Amarenske K. Ster (Jisse 433 x Tsjerk 328) Preferent. Als tweede in de rubriek kwam de driejarige Pracht A.J.H. Ster (Yme 507 x Wylster 463) die ook Ster met een tweede premie werd.



Vier jaar en ouder

In de eerste rubriek met vier jaar en oudere veulenboekmerries kwam Machteld Yasmine K. Ster (Sipke 450 x Fridse 423) op kop en kreeg een Ster met een tweede premie. De vierjarige merrie, gefokt en in eigendom van Jan Kruis uit Heeg is een halfzus van KFPS stamboekhengst Hildwin 528 en de derde Sternakomeling van Yasmine K. Ster (Fridse 423 x Tsjerk 328).

In de tweede rubriek met vier jaar en oudere veulenboekmerries verdiende nog een merrie het rode lint: Mercedes vd Binnenvelder K. Ster (Markus 491 x Alwin 469) van fokker/eigenaar Maureen Schepers en Henry Aarnink uit Winterswijk-Kotten.

Promotie voor Klaske

Stamboekmerrie Klaske fan ‘e Bûtemare Ster (Nane 492 x Beart 411) promoveerde met haar opwaartse draf naar Ster met een tweede premie. Haar moeder Wobbigje fan ‘e Bûtemare Ster Sport Prestatie (Beart 411 x Anne 340) is nog een Ster verwijderd van haar Preferente predicaat.

In de goed gevulde klasse met hengsten werd de sterk stappende en opwaarts dravende Riemer fan H.M.V. Ster (Teun 505 x Alwin 469) Ster. De driejarige Riemer is een zoon van Wolkje van de Zunne Model AA (Alwin 469 x Loadewyk 431), de volle zus van Tiede 501.



Bron: Phryso.com