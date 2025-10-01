CO KFPS: Tien hengsten naar huis

Het Centraal Onderzoek van het KFPS is inmiddels al een aantal weken onderweg. Twee weken na de start van het CO viel het doek voor twee hengsten en inmiddels mogen nog eens tien hengsten huiswaarts keren.

Negen hengsten verlaten het CO deze week en één hengst vertrok op vrijdag 26 september al uit Exloo. Uit het DNA-onderzoek bleek de vierjarige Quim S.R. Ster geen nakomeling van Bastiaan 510 te zijn, maar van Jurre 495. Na uitvoerig overleg binnen de HKC en VJ is Quim vorige week opgehaald.

Voor de volgende hengsten valt ook het doek:

Tjerre W. Ster (Auwert 514 x Pier 448)

Tobiasz fan Sweach Ster (Dedmer 519 x Markus 491)

Udo fan ‘e Lytse Generael Ster (Foeke 520 x Norbert 444)

Tjalling fan de Pusterwei Ster (Beant 517 x Reinder 451

Rambo ût de Grachten Ster (Arent 515 x Epke 474)

Topper van ’t Hoge Meinen Ster (Waander 512 x Haike 482)

Upke Ven Ster (Epke 474 x Alwin 469)

Tsjonger fan Wettersicht Ster (Fonger 478 x Tsjalle 454)

Teade Ster (Jehannes 484 x Wimer 461)

Uitgesteld traject

Drie hengsten lopen momenteel een uitgesteld traject. Dit zijn de later aangeleverde hengsten Pikus Ster (Tiede 501 x Brandus 345) en Tjorre Evas W. Ster (Elias 494 x Ulbert 390), en ook Viggo van de Warande Ster (Auwert 514 x Wybren 464) die een week minder fit is geweest en daardoor rust heeft gekregen, zal een uitgestelde beoordeling krijgen.

In totaal nemen nu nog zestien hengsten deel aan het CO.

Bron: KFPS