Dertien sterren bij Stal de Mersken, vier met een eerste premie

Gisteren konden op de locatiekeuring bij Stal de Mersken in Siegerswoude 13 sterren worden uitgedeeld, waarvan vier met een eerste premie. Drie driejarige merries en een driejarige ruin keerden met een oranje lintje huiswaarts.

De eerste rubriek driejarige merries leverde meteen twee eerste premie stermerries op. De langgelijnde en jeugdige Sjitske fan Starking Ster (Jehannes 484 x Jasper 366), gefokt en in eigendom van Starking BV uit Spannum, kreeg mede dankzij haar functionele achterbeen en krachtige draf vol balans een oranje lint. Op kop geplaatst in deze sterke rubriek stond Riekje E. Ster (Jehannes 484 x Uldrik 452) van Y.P. Elgersma uit Westerholt. ”De merrie laat een ruime stap zien en een sterke, opwaartse draf met veel schakelend vermogen”, aldus jurylid Corrie Terpstra, en daarmee was de tweede ster met een eerste premie een feit.

Cirkel rond met Wibout 511

In de tweede rubriek driejarige merries stond een Wibout 511 nakomeling op kop geplaatst en wel van de fokker van Wibout 511 zelf. De royale en hoogbenige Pascale fan de Iepene Hikke Ster (Wibout 511 x Fabe 348), gefokt en in eigendom van Leny Haytema uit Wons, wist zich in haar beweging op te waarderen tot ster met een eerste premie dankzij haar ruime stap en goed achterbeen gebruik in draf. In totaal werden zeven driejarige merries ster verklaard door juryleden Corrie Terpstra, Piet Bergsma en Dik Brummel.

Reitse fan it Roaske

Bij de vier jaar en oudere veulenboekmerries konden twee merres opgenomen worden in het stamboek met een ster tweede premie en nog eens drie vier jaar en oudere stamboekmerries maakte promotie naar een rood lint. Een veulenboekruin sprong in het oog dankzij zijn luxe, rastypische uitstraling en verheven, soepele draf. Reitse fan it Roaske Ster (Menne 496 x Tsjalke 397), gefokt en in eigendom van Rozema uit Kootstertille, gaat voortaan dan ook door het leven als sterruin met een eerste premie.

Veulens

Twee veulens presenteerden zich op de keuring. Hengstveulen Anton van de Noeste Hoeve (Alger 522 x Jurre 495) kreeg een eerste premie en merrieveulen Afke fan it Roaske (Tiede 501 x Tsjalke 397) een tweede premie.

Bron: Phryso