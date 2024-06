Eerste premie voor Sam en Roosje op locatiekeuring Van Manen

De locatiekeuring bij de Gebroeders van Manen in Ede leverde vandaag voor elf paarden het Sterpredicaat op: 9 merries, een ruin en een hengst. In de eerste rubriek driejarigen werden meteen twee merries opgenomen met een Ster eerste premie; de langgelijnde Roosje van Stoks Ster en de als 'bloedmooie merrie' omschreven Sam v.d. Shamrock Ster.

Juryleden Sabien Zwaga, Frans Smits, Jan Hellinx en aspirant Gotien Sipsma maakten in de rubriek met vier jaar en oudere veulenboekmerries de vijfjarige Jikke Ster (Jouwe 485 x Fabe 348) Ster met een tweede premie. “Een merrie met veel ras uitstraling, veel behang en een mooie halsvorm”, luidde de toelichting van Sabien Zwaga. “Ze is evenredig gebouwd, haar rug mocht wat sterker en ze heeft royale hoeven. Haar stap is ruim en taktmatig, in haar draf heeft ze voldoende techniek en zou iets meer oprichting mogen tonen.”

Ster eerste premie voor Roosje en Sam

In Ede kwamen vier rubrieken met driejarigen in de baan, waarbij de Sterren in de eerste drie rubrieken vielen. In de eerste groep ging de koppositie naar Roosje van Stoks Ster (Jurre 495 x Harmen 424), gefokt door Gonnie Schulte-Janssen en in eigendom van Trainings- en handelsstal Chantal van Dijk. “Zij combineert een lange hals met een lang voorbeen, fijn beenwerk, goede romprichting, het kruis mocht iets minder hellend zijn. De stap is taktmatig, in draf loopt ze op eigen benen met veel souplesse en buiging in het achterbeen.”

Bloedmooie Sam

De door de familie Karnebeek uit Beckum gefokte Sam v.d. Shamrock Ster (Tiede 501 x Onne 376) werd door Sabien Zwaga omschreven als een ‘bloedmooie merrie’ met heel veel ras uitstraling waar ze een 9 voor kreeg. “Een jeugdige en moderne merrie, die in haar bovenbouw een fractie sterker kan zijn. Ze heeft fijn en hard beenwerk waarbij de stand van haar linker voorbeen wat correcter mocht zijn. Haar stap is resoluut, de draf heeft voldoende oprichtring, waarbij haar achterbeen wat meer mocht doortreden.”

Tweede rubriek driejarigen met drie Sterren

In de tweede rubriek kregen drie merries een Ster met een tweede premie. Op kop de royaal ontwikkelde en moderne langgelijnde Sinne fan de Pellendijk Ster (Tymen 503 x Tymon 456) die veel statuur combineert met rastype, een sterke bovenlijn en hard beenwerk. “De stap sluit voldoende aan, de voorbeenstand mocht links wat correcter”, lichtte Sabien Zwaga toe. “Ze draaft makkelijk met een goed gebruik van het achterbeen waarbij ze het voorbeen wat meer mocht wegzetten.”



Nog een Ster tweede premie was er voor Rixt.v.E. Ster (Matthys 504 x Fabe 348). “Ze mocht wat rijker in ras en behang, maar is correct gebouwd met brede, sterke lendenen, waarbij haar voorbeen hol is. Ze waardeert zich op in beweging”, aldus Sabien Zwaga. “Ze stapt resoluut en draaft krachtig en opwaarts met voldoende techniek.”



Ryntsje van stal Turk Ster (Tymen 503 Beart 411) was de derde uit deze rubriek met een Ster tweede premie. “Ze bezit een fraaie halsvorm en heeft een edel hoofd. In de verbindingen mocht ze wat sterker. Haar stap is correct waarbij ze goed aansluit. In draf heeft ze souplesse en een goede buiging van het achterbeen.”

Robyn met statuur

Robyn B. fan de Vennehoeve Ster (Jehannes 484 x Pier 448) werd in de derde rubriek vooraan geplaatst en was tevens de enige Ster met een tweede premie. “De merrie is correct gebouwd en heeft veel statuur, hard beenwerk en royale hoeven. Haar stap heeft takt en ruimte, haar draf heeft een voldoende zweefmoment, waarbij ze wat meer rug gebruik mag tonen en haar achterbeen wat resoluter onder de massa mag plaatsen”, beschreef Sabien Zwaga. “Vanwege haar fraaie exterieur verdient ze een Ster met een tweede premie.”

Twee stamboekmerries Ster

De klasse met stamboekmerries kende nog twee merries die promotie maakten naar Ster met een tweede premie. Op kop kwam de royaal ontwikkelde vierjarige Olly v/d Bokkefarm Ster (Menne 496 x Pier 448) die wat onderhals heeft, maar ook een sterke bovenlijn, een goede romprichting en droog beenwerk. “De stap sluit voldoen aan en is voldoende actief, in draf is ze functioneel.”



De tweede Ster ging naar Mare van de Beestmanweg Ster (Teun 505 x Tsjalle 454). “Een jeugdige, evenredig gebouwde merrie met een sterke lendenpartij en droog beenwerk. Haar stap is afgepast, in draf maakt ze veel goed met een krachtig achterbeengebruik, souplesse, veel balans en schakelend vermogen”, aldus Sabien Zwaga.

Rijk maakt moeder Sil Preferent

De driejarige ruin Rijk v/d Bokkefarm Ster (Tymen 503 x Beart 411) werd Ster met een tweede premie. “Rijk is jeugdig met veel behang, is zeer correct gebouwd en bezit droog beenwerk. De stap is kordaat, mag soms wat meer door het lijf en de draf is functioneel met voldoende lossigheid.” Rijk, gefokt en in eigendom van Cor en Nel Beentjes, werd met zijn Ster de vierde nakomeling op rij van Sil van de Bokkefarm Kroon AA Preferent (Beart 411 x Tsjerk 328) die Ster of hoger binnenhaalde en daarmee zijn moeder Preferent maakte.

Hengst Salvador Ster

Bij de hengsten haalde Salvador S.A. Ster (Tymen 503 x Norbert 444) ook zijn Ster binnen. “Een zeer royaal ontwikkelde hengst met veel front, statuur en behang. Hij is opwaarts gebouwd, heeft voldoende bovenlijn waarbij de aansluitingen wat sterker konden. De stap is voldoende ruim en taktmatig, in draf heeft ie een voldoende krachtig achterbeen.”

Uitslag

Bron: Phryso.com