Fiene van de Zomerdijk gepromoveerd naar voorlopig Kroon

De KFPS maakte vandaag bekend geen centrale keuring te organiseren. Daarom kreeg de locatiekeuring bij Stal de Mersken op vrijdag 5 juni de primeur van de eerste voorlopige Kroonmerrie in 2020. Het voorlopige Kroonpredicaat werd door juryleden Harrie Draaijer en Corrie Terpstra toegewezen aan één van de vier eerste premie Stermerries: Fiene van de Zomerdijk Ster (Thorben 466 x Fabe 348) van Henk Smit uit Wognum.

De merrie liet zich in de middagronde net zo sterk zien als in de ochtend: met veel Friese opdruk, een goede stap en veel lossigheid en gedragenheid in haar draf.

Vier maal eerste premie Ster

In Siegerswoude kwamen 32 paarden in de baan, waar voor het eerst tijdens de locatiekeuringen ook eigenaren aan de kant konden meekijken. In totaal werden er 13 Sterren uitgedeeld. Vier driejarige merries kregen een Ster eerste premie, zeven driejarigen een Ster tweede premie, één hengst kreeg een Ster en één vierjarige merrie werd voorlopig Ster.

Eerste premie voor Franka

Bij de Kroonmerries liep Franka fan ‘e Sjongedyk Sport AA Kroon (Gjalt 426 x Brandus 345) met veel uitstraling en oprichting in haar draf naar een eerste premie. De merrie is gefokt door J. de Witte uit Burgwerd en in eigendom van de familie Poppeliers uit Werkendam. Aan het eind van de dag kwam Franka nog terug in de baan voor promotie naar Model, maar daarvoor kwam ze net wat te kort in luxe, gaf Harrie Draaijer aan. ‘Een goede merrie, maar geen model.’

Bron: Horses.nl/KFPS