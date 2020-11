Gea vd Slothoeve is dé modelmerrie van 2020

Met 25% van de stemmen is Modelmerrie Gea v.d. Slothoeve Sport AA verkozen tot dé Modelmerrie van 2020. De door Cees Breimer gefokte Gea is in eigendom van de Engelse Kirsty Baldwin. Meer dan 4000 mensen stemden via Phryso.com op hun favoriet, enkele tientallen antwoordkaarten kwamen ook nog binnen met de post.

Na Gea kwamen ook Sjieke van de Klei Model AA (Beart 411) en Susanne Model Sport AAA (Norbert 444) veelvuldig voor in de toplijst van meest populaire Modelmerrie van 2020, net als Summer van Stal de Berkmeer Model Sport AAA (Wylster 463).

‘Meer kansen in Nederland’

Maar er kan er maar één winnen. “Oh, echt? Wat geweldig.” De Engelse Kirsty Baldwin was blij verrast te horen dat haar Gea heeft gewonnen. “Hier in Engeland hebben veel mensen meegedaan met het stemmen”, vertelt ze. Gea – in Engeland noemen ze haar Frea omdat ze de G niet uitgesproken krijgen – staat overigens al een aantal jaren in Nederland waar Sandra Verhoeven haar verzorgt. “In Nederland krijgt ze meer kansen”, geeft Kirsty aan.

Na haar Modelschap rijdt Sandra de 10-jarige merrie enkele keren per week. “Volgend jaar gaan we haar drachtig proberen te maken met Elias 494”, vertelt Kirsty. “Een echt dressuurveulen uit Gea, dat is mijn grote wens.”

Bron: Phryso / Horses.nl