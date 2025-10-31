IBOP Wergea: Riemke (Markus 491) Kroon, topscore voor Lobke (Alwin 469)

De mini IBOP in Wergea leverde afgelopen dinsdag een nieuwe Kroonmerrie en een monsterscore op. De vierjarige Riemke fan ‘e Alde Ryd Kroon AA (Markus 491 x Jehannes 484), in eigendom van R. Lemstra en A.M.J.G. Kuppens uit Eastermar, behaalde 78 punten in haar aangespannen proef en is daarmee definitief Kroon geworden.

KFPS Door

Met Age Okkema aan de leidsels kreeg Riemkje, gefokt door R&G Lemstra uit Kollum, een 8 voor haar stap en een 7,5 voor haar souplesse.

90 punten voor Lobke

De winnaar van de Fryso Florian Bokaal Tuigen 2025 voor merries, Lobke fan der Byl Kroon AAA (Alwin 469 x Doaitsen 420), liet ook in Wergea zien dat tuigen haar bijzonder goed af gaat. De zesjarige merrie van W.E. Lokhorst uit Ederveen liep eerder al naar 84 punten in haar ABFP-test, waarmee ze dus haar AAA predicaat behaalde, maar deed er nog een schepje bovenop in haar tuigproef. Met viermaal een 8,5 en driemaal een 8 op haar protocol liep Lobke naar een score van 90 punten.

Bron: KFPS