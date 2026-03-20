KFPS interim-bestuur aangevuld met twee nieuwe bestuursleden

De ledenraad van het KFPS heeft tijdens de buitengewone ledenvergadering op donderdag 19 maart haar goedkeuring gegeven voor de beëdiging van twee nieuwe interim-bestuursleden. Geert de Nekker en Bob Rottinghuis gaan het interim-bestuur versterken. Het interim bestuur is tijdelijk van aard en heeft als doel om zo snel mogelijk, als vereniging en bestuur, te komen tot de vorming van een regulier bestuur met een normale zittingstermijn.

Geert de Nekker is geboren en getogen in Steenwijkerland. Hij is technisch, juridisch en financieel opgeleid en heeft met name leidinggevende functies bekleed bij pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen in de vastgoedbeleggingssector. Op 40-jarige leeftijd kwam hij via zijn dochters in aanraking met de paardensport. Tot enkele jaren geleden reed en mende hij zelf recreatief. Zijn oudste dochter heeft een dressuurstal bij hem aan huis waar hij regelmatig te vinden is om een helpende hand te bieden. Als ‘bouwer’ vindt Geert het leuk om zaken op te pakken en in teamverband daar iets moois van te maken. ‘De positie van interim-bestuurslid van het KFPS biedt me deze mogelijkheid.

Bob Rottinghuis

Bob Rottinghuis is mede oprichter en managing partner bij ESquare Capital, een Nederlandse investeringsmaatschappij. Hij is opgegroeid in het midden van het land en na enkele (buitenlandse) omzwervingen begin 2021 met zijn gezin neergestreken in de Achterhoek. In de vrije tijd houdt het gezin zich graag bezig met de paarden die door de twee dochters worden gereden. De paarden vormen al langer een rode draad in het gezin, voor de trouwkoets liepen twee Friese paarden. ‘Het Friese paard staat symbool voor elegantie, kracht en een mooi karakter; het is een indrukwekkende verschijning’, aldus Bob die als bestuurslid en penningmeester bij het KFPS een bijdrage aan het bijzondere Friese paard hoopt te mogen leveren. ‘Het is het enige inlandse ras dat tevens buiten onze landsgrenzen hoog in aanzien staat en behouden moet blijven in de toekomst, daar wil ik me de komende periode graag voor inzetten.’

