KFPS keuring Frankrijk: Nane 492-dochter Kristal kampioen

Op de keuring in Frankrijk in Neewiller-près-Lauterbourg op zondag 21 september is Kristal du Scharrach Ster AAA (Nane 492 x Maurus 441) kampioen geworden. Het algeheel reservekampioenschap wezen juryleden Manuel Gasseling en Marissa Visser toe aan hengstveulen Ehrling des Sources d’Apolline (Nyk 538 x Jouwe 485).

Kristal schitterde op de Centrale Keuring nog bij de Fryso Florian bokaal tuigen en won het brons met Sybren Minkema. De zesjarige merrie van Marc Welsch uit Scharrachbergheim kreeg op de keuring in Frankrijk een eerste premie, werd geen Kroon, maar wel kampioen bij de oudere merries én algeheel kampioen. Een jaar geleden haalde Kristal 82,50 punten voor haar IBOP mennen. Het reserve kampioenschap bij de merries ging naar Saphira de L’Etzelwald Ster (Jehannes 484 x Doaitsen 420) die een Ster met een tweede premie verdiende. Voorlopig Ster werd Nyxe des Soures d’Apolline (Jouwe 485 x Tsjalke 397).

Vier eerste premie veulens

Voor de juryleden verschenen zes veulens waarvan er maar liefst vier een eerste premie kregen en twee een tweede. Het kampioenschap was voor Ehrling des Sources d’Apolline (Nyk 538 x Jouwe 485) die met een 9 voor draf indrukwekkend door de baan draafde en daarmee ook het algeheel reservekampioenschap kreeg toebedeeld. Ook hengstveulen Faith du Fullengarten (Jeppe 537 x Haitse 425) kreeg een eerste premie. Reservekampioen bij de veulens werd merrieveulen Edelweiss d’Iridia (Murk 540 x Meinte 490). Ook Etoile du Scharrach (Nane 492 x Tjebbe 500) kreeg een eerste premie.

Bron: KFPS

