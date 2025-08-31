KFPS: Negen eerste premie veulens in Sintjohannesga

KFPS: Negen eerste premie veulens in Sintjohannesga
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Gisteren kwamen 35 veulens naar de veulenkeuring bij Stal Fan de Kadyk: 16 hengstveulens en 19 merrieveulens. Hiervan kregen negen veulens een eerste premie; vier hengstveulens en vijf merrieveulens gingen met een oranje lint naar huis. Daarnaast kregen 10 hengstveulens en 14 merrieveulens een tweede premie.

Door KFPS

De oranje lintjes bij de hengstveulens gingen naar: Foppe (Menso 542 x Tjebbe 500), Eibert VDS (Murk 540 x Ulbe 506), Freark fan ’t Skoallelân (Jeppe 537 x Jehannes 484), Earryt BT (Hilbert 529 x Epke 474).

Merrieveulens

Bij de merrieveulens kwamen de oranje linten aan het halster van: Fardau J. (Hielke 530 x Eibert 419), Elza van Stal de Boompies (Tiede 501 x Tjebbe 500), Doutsen Jody K (Wibout 511 x Tsjerk 328), Eefke KDG (Elger 536 x Ulbe 506) en Freya van Stal de Berkmeer (Jehannes 484 x Nane 492).

Bron: KFPS

