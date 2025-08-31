KFPS: Negen eerste premie veulens in Sintjohannesga

Gisteren kwamen 35 veulens naar de veulenkeuring bij Stal Fan de Kadyk: 16 hengstveulens en 19 merrieveulens. Hiervan kregen negen veulens een eerste premie; vier hengstveulens en vijf merrieveulens gingen met een oranje lint naar huis. Daarnaast kregen 10 hengstveulens en 14 merrieveulens een tweede premie.

De oranje lintjes bij de hengstveulens gingen naar: Foppe (Menso 542 x Tjebbe 500), Eibert VDS (Murk 540 x Ulbe 506), Freark fan ’t Skoallelân (Jeppe 537 x Jehannes 484), Earryt BT (Hilbert 529 x Epke 474).

Merrieveulens

Bij de merrieveulens kwamen de oranje linten aan het halster van: Fardau J. (Hielke 530 x Eibert 419), Elza van Stal de Boompies (Tiede 501 x Tjebbe 500), Doutsen Jody K (Wibout 511 x Tsjerk 328), Eefke KDG (Elger 536 x Ulbe 506) en Freya van Stal de Berkmeer (Jehannes 484 x Nane 492).

Bron: KFPS