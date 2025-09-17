Meer predicaten op CK KFPS, Vostin A. van Heemstede algemeen kampioen

Na vier keuringsdagen gevuld met Friese parels werd afgelopen zaterdag in Harich de driejarige Vorstin A. van de Heemstede van fokster Joke Peek-Lanser uit Houten gekroond tot algemeen kampioen op de Centrale Keuring van het KFPS. Deze dochter van Teun 505 komt uit de model- en AAA-merrie Amalia van de Heemstede (v. Jehannes 484), die twee jaar geleden zelf ook succesvol was op de CK. Zij werd toen reservekampioen bij de zevenjarige en oudere merries én algeheel reservekampioen. Dochter Vorstin werd kampioen bij de driejarigen en versloeg haar concurrentie in de strijd om de algemene titel en overtreft daarmee haar moeder.

De CK werd dit jaar afgesloten met vijftien nieuwe modelmerries, twintig nieuwe kroonmerries en 51 merries die voorlopig kroon werden. Daarmee is de teller hoger uitgekomen dan vorig jaar. Toen werden er veertien merries model, achttien verdienden het kroonpredicaat en 32 werden voorlopig kroon.

Elegante Vorstin draaft lichtvoetig naar kampioenstitel

De Centrale Keuring van het KFPS kent in de driejarige Vorstin A. van de Heemstede (Teun 505 x Jehannes 484) een nieuwe algemeen kampioen. Joke en Gert Peek-Lanser uit Houten fokten deze luxe, rastypische merrie uit Amalia van de Heemstede (Jehannes 484 x Norbert 444), die zelf in 2023 algemeen reservekampioen werd op de CK. De goed in balans lopende Ieke T. van Sessing (Omer 493 x Uldrik 457) van de familie Tanck uit Vragender werd de algemeen reservekampioen.

Hoge kwaliteit in Fryso Florian competitie

Via verschillende voorselectiewedstrijden konden ruiters van Friese paarden zich in de afgelopen periode plaatsen voor de halve finale van de Fryso Florian bokaal afgelopen woensdag in Harich. Het betreft een competitie opengesteld voor vier-, vijf- en zesjarige Friezen. Ook was er een bokaal te vergeven aan de beste jonge tuigpaarden. Zij hoefden zich echter niet voor te selecteren, maar kwamen vrijdag direct op de finaledag, onderdeel van het KFPS CK-programma, in actie. Aan het eind van de finaledag kon gesteld worden dat de Friezenfokkerij weer een flink aantal kwaliteitsvolle sportpaarden voort heeft gebracht.

