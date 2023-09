Renske Carmen wint onder Hennie Roffel voor derde keer Xerxina trofee

De tienjarige Renske Carmen f.d. Visschewei Model Sport Elite AAA (Tsjalke 397 x Olof 315) van fokker en eigenaar Elvera Scholten heeft onder amazone Hennie Roffel op de Centrale Keuring zaterdag 16 september voor het derde achtereenvolgende jaar de Xerxina trofee gewonnen. Een prestatie die nog geen andere merrie heeft geëvenaard.

Alhoewel er steeds meer merries in de buurt komen van de prestaties van Renske Carmen blijft ze nog op eenzame hoogte als Sport Elite én Modelmerrie. Het afgelopen jaar heeft Renske Carmen een merrieveulen van Omer 493 gebracht, haar derde veulen. Een paar weken geleden is ze in de subtop gestart en daar haalde ze na haar zwangerschapsverlof een score van bijna 64%.

Brug tussen keuring en sport

De prijs werd uitgereikt door Dukke Rinzema-Pebesma en Rieneke Kamminga, de vriendinnen van Petra van der Heuvel die na haar overlijden deze prijs in het leven hebben geroepen. Zij gaan met het KFPS en Elvera bekijken hoe ze de komende jaren invulling kunnen geven aan het originele doel van de trofee: het inspireren en belonen van merries die én hoge predicaten in de keuring én in de sport halen. ”Voor Petra was die brug bouwen tussen de keuring en de sport belangrijk om deze prijs in het leven te roepen.”

Lezen en schrijven

De winnaar van de Xerxina trofee ontvangt naast de wisseltrofee 750 euro, 250 euro voor de fokker, de eigenaar en de rijder, in dit geval Hennie Roffel. Zij kan volgens Elvera ‘lezen en schrijven’ met de merrie die nog maar één oog heeft. ‘Renske Carmen vertrouwt blindelings op Hennie.’ De moeder van Renske Carmen is 22 jaar en nog fit en vitaal, aldus Elvera die met de uitreiking Carmen Hoekstra had meegenomen. ”Door haar is de naam Renske Carmen ontstaan.”

Bron: Phryso