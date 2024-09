Stamboekkeuring Wergea: Zes Sterren, Pronkjewail krijgt eerste premie

De stamboekkeuring in Werga leverde gisteren voor zes paarden het Sterpredicaat op. Een merrie, Pronkjewail van Wopke Ster (Matthys 504 x Jelte 365), keerde huiswaarts met een Ster eerste premie. Ook twee hengstveulens konden een oranje lintje in ontvangst nemen.

De keuring had een kleine rubriek driejarige merries voor opname maar daarin liet Pronkjewail, gefokt en in eigendom van J.J. Knibbe uit ’t Zandt, extra van zich spreken. De Matthys 504 nakomeling is een rastypische merrie die de juryleden Popke van der Meulen, Sabien Zwaga en Jan Hellinx kon bekoren met haar actieve stap en krachtige draf. Pronkjewail is de zevende Sternakomeling van de vorig jaar overleden veulenboekmerrie Wopke II Preferent (Jelte 365 x Naen 264). Bij de vier jaar en oudere stamboekmerries promoveerde Esther Lauwers (Tsjalle 454 x Beart 411) en Maaikje K. Ster (Tiede 501 x Bartele 472) naar Ster met een tweede premie.

Akke Preferent

Bij de rubriek veulenboekhengsten voor ster konden de juryleden ook nog een fijn aantal lintjes kwijt. Zowel de vierjarige Mette de Leije Ster (Tiede 501 x Hette 481) als de driejarige Prins van Adel fan Hickaerd Ster (Reinder 452 x Jerke 434) en Rex Ygrek Ster (Tsjalle 454 x Bente 412) toonde veel souplesse, balans en kracht in draf en liepen zo met veel gemak naar hun Sterpredicaat. Met deze Sterverklaring wist Rex ook nog zijn moeder Akke van ’t Spoorzicht (Bente 412 x Foppe 290) Preferent te maken.

Bob en Bennie

Bij de veulens wisten Bennie fan Wolsum (Hessel 480 x Jehannes 484) en Bob (Alger 522 x Eise 489) beiden een eerste premie te bemachtigen. In totaal werden er 26 paarden en zeven veulens gekeurd, alle vijf andere merrie- en hengstveulens keerden met een tweede premie huiswaarts.

Bron: Phryso