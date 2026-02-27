Sterke galop brengt twee merries het Kroonpredicaat op IBOP Wergea

De IBOP in Wergea heeft gisteren voor twee merries het Kroonpredicaat opgeleverd. Mirthe fan Pankoeken Kroon AA (Tiede 501 x Jehannes 484) behaalde een score van 81 punten in haar aangespannen proef. Ook Sinne Anke fan ‘e Skoalleane Kroon AA (Yme 507 x Gerben 479) gaat voortaan als Kroonmerrie door het leven dankzij een score van 79 punten.

De zesjarige Mirthe, gefokt door O. Leijendekker uit Witmarsum en in eigendom van F. Wolfswinkel van Vlieland, kreeg viermaal een 7,5 op haar protocol maar blonk het meeste uit in haar galop die werd beloond met een 8. De vijfjarige Sinne Anke, gefokt en in eigendom van Fam. S. van der Veen uit Ureterp, liet ook een hele sterke galop zien en kreeg daarvoor eveneens een 8 op haar protocol naast driemaal een 7,5. Beide merries liepen een aangespannen verrichting met Age Okkema aan de leidsels.

Driemaal AA

Juryleden Kristel van Duren-Bodewes en Ester Reen kregen in totaal 10 paarden te beoordelen in Wergea, drie onder het zadel en zeven aangespannen. Drie paarden liepen een verrichting die beloond werd met het AA predicaat, naast beide Kroonmerries was er een AA score voor Beauke Ster (Beart 411 x Tsjalle 454) die met haar eigenaresse Eline Woudstra in het zadel naar 78 punten liep.

