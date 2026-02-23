Tinnen Menner opnieuw een prooi voor Udo de Haan

De Tinnen Menner, de trofee voor de overall menkampioen van de Horses2fly KFPS indoorfinales, vindt als vanzelf opnieuw de handen van menner Udo de Haan. Met steeds weer nieuwe talenten weet Udo de Haan telkens hoog te scoren. Ook dit jaar had hij een nieuwe ster voor de wagen: de vijfjarige SVH Simmermoarn fan ‘e Lytse Generael (Fonger 478 x Hessel 480). De ruin is een zoon van Yersie C. en vormt daarmee opnieuw een volgende generatie in handen van Udo de Haan.

KFPS Door

Het rijtje winnaars van deze overall ereprijs laat zien dat Udo de Haan inmiddels al negen keer winnaar is geweest. Bij zijn allereerste overwinning, in 2004, bestond de ereprijs nog niet uit een Tinnen Menner, maar uit een aquarel.

Marrit de Vries op herhaling in klasse B

Niet alleen Udo de Haan ging op herhaling, ook Marrit de Vries uit Hemrik deed dat. Vorig jaar won zij de klasse B met Lisse van Westervoort (Jehannes 484). Dit jaar verscheen ze met Bente fan Brouwers hiem (Norbert 444) en wist ze opnieuw in deze klasse te winnen.

In dezelfde klasse reed ook de beste nieuwkomer van de mensport. De organisatie stelde een extra ereprijs beschikbaar voor deze titel, die werd toegekend aan Samantha de Jong uit Beilen. Met Swiebertje fan stal it Wite Kroechje (Auwert 514) behaalde zij de overwinning in de proef. In het uiteindelijke klassement eindigde zij net naast het podium, op een vierde plaats.

Klasse B:

1. Marrit de Vries met Bente fan Brouwers hiem (Norbert 444)

2. Mirjam Reijenga-Altenburg met Fleur (Bartele 472)

3. Hidde Kooistra met Hotske van de Headammen (Eise 489)

Grote verbaasdheid bij Ellis Buur in Klasse L

Nee, als koploper ging ze niet de finale in: Ellis Buur uit Sint Nicolaasga. Samen met Mirjam Reijenga-Altenburg rijdt zij dit seizoen mee in de mensport, onder begeleiding van Angela Hoekman. Beide dames bleken succesvol, want zij mochten allebei terugkomen voor de prijsuitreiking. Mirjam in de klasse B, waar zij een tweede plaats behaalde, en Ellis Buur in het L. Het voorlopige klassement werd in de finale echter volledig door elkaar geschud.

Ellis reed een nette finaleproef en behaalde hoge punten — zó hoog zelfs dat niemand anders er met de prijs voor de hoogste dagscore vandoor ging. Tot haar verrassing bleek zij daarmee ook de nieuwe koploper in het L-klassement, een wending die ze zelf niet had zien aankomen.

Klasse L:

1. Ellis Buur met Tabe fân it Pompeblêd (Maurits 437)

2. Martine Folkertsma met Jacobine fan ’t Noardermar (Jouwe 485)

3. Gerbrich Elgersma met Klaske van de Egberdina Hoeve (Jehannes 484)

Simmermoarn wint Klasse M

Leslie Agricola met Hidde fan Skarren (Markus 491) en Udo de Haan met SVH Simmermoarn fan ‘e Lytse Generael (Fonger 478) begonnen in de klasse M op gelijke hoogte aan de finale. De strakke proef van Simmermoarn leverde uiteindelijk meer finalepunten op, waarmee hij het kampioenslint wist te bemachtigen. Hoewel de ruin de gehele entourage duidelijk spannend vond, was daar tijdens de prijsuitreiking weinig van te merken. Ontspannen, op drie benen staand en zelfs zonder groom, keek hij rustig en alert toe hoe de festiviteiten zich om hem heen voltrokken.

Klasse M:

1. Udo de Haan met SVH Simmermoarn fan ‘e Lytse Generael (Fonger 478)

2. Leslie Agricola met Hidde fan Skarren (Markus 491)

3. Berber van der Veer met Hinte fan ‘e Wigeri (Tsjalle 454)

Liesbeth van der Wal-Haanstra kroont zich tot kampioen Z/ZZ

Aanvankelijk leek de finale van het Z/ZZ uit te draaien op een extra bijzonder moment voor vader en dochter Tobias en Annemart Ferwerda. Beiden stonden met een maximale score op een gedeelde eerste plaats en reden ieder met hun eigen elegante merrie, Elske t.W. (Markus 491). Toch verliep de finale niet helemaal zoals gehoopt. Enkele kleine foutjes in de proef van Annemart zorgden ervoor dat zij net naast het podium belandde. Daardoor konden zowel Marrit de Vries met Ieteke Jildau fan Sparjeburd (Elias 494) als Liesbeth van der Wal-Haanstra met Jelle van de Wolwarren (Nane 492) langszij komen. Liesbeth van der Wal-Haanstra behaalde in het Z/ZZ de hoogste finalepunten en kroonde zich uiteindelijk tot kampioen van deze samengevoegde klasse.

Ieteke Jildau fan Sparjeburd werd bovendien uitgeroepen tot best presterende merrie van het mennen en mocht eveneens een extra ereprijs in ontvangst nemen.

Klasse Z/ZZ:

1. Liesbeth van der Wal-Haanstra met Jelle van de Wolwarren (Nane 492)

2. Marrit de Vries met Ieteke Jildau fan Sparjeburd (Elias 494)

3. Tobias Ferwerda met Elske t.W. (Markus 491)

Dagzege voor Udo de Haan bij tweespannen

Dit jaar kon er geen kampioenschap tweespannen worden georganiseerd vanwege te weinig deelnemers. Toch stonden er op de finaledag vijf spannen op de startlijst, ieder strijdend voor de dagzege. Die ging uiteindelijk naar Udo de Haan, die SVH Simmermoarn fan ‘e Lytse Generael en Sebas PJ (Tjebbe 500) pas voor de vijfde keer naast elkaar had staan. De tweede plaats was voor Marrit de Vries met Silke A.M. (Tymen 503) en Ieteke Jildau fan Sparjeburd.

Tweespannen (geen kampioenschap):

1. Udo de Haan met Sebas P.J. (Tjebbe 500) en SVH Simmermoarn fan ‘e Lytse Generael (Fonger 478)

2. Marrit de Vries met Silke A.M. (Tymen 503) en Ieteke Jildau fan Sparjeburd (Elias 494)

Bron: KFPS