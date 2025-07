Trees H Ster kampioen Noord & Zuid Holland

De driejarige Trees H Ster (Jehannes 484 x Jesse 435) is algeheel kampioen geworden op de fokdag van Fokvereniging Het Friesche Paard Noord- en Zuid Holland op zaterdag 26 juli. Reserve algeheel kampioen werd jeugd- én merrieveulenkampioen Dame ût de Grachten (Hilbrand 525 x Auwert 514) van succesvol inzender Michel Schothorst.

De merrie van Joyce Kistemaker-de Goede uit Warder was in 2024 jeugdkampioen op de fokdag in Noord Holland en reserve jeugdkampioen op de Centrale Keuring. Ook dit jaar liet Trees er in Oudkarspel geen twijfel over bestaan. Vanaf de eerste pas stond ze ‘aan’ en naarmate de dag vorderde ging ze met meer balans, krachtiger en losser bewegen. Trees is modern, langgelijnd en met statuur draafde ze lichtvoetig naar haar oranje lint, het kampioenschap bij de driejarige merries én het algeheel kampioenschap, zo besloot de jury unaniem. De kersverse KFPS voorzitter Ton Wortel mocht de eigenaren van Trees het kampioensbord overhandigen.

Twee driejarigen Ster met eerste premie

Trees van één van de twee driejarigen die met een Ster eerste premie de baan uitgingen in Oudkarspel. Ook Tiara fan de Groenesteegh Ster (Tiede 501 x Wikke 404) kreeg een oranje lint. De jeugdige merrie van Stoeterij Galloper is modern en langgelijnd, heeft rastype en laat veel ruimte in haar beweging zien.

Luxe Dame

De fokdag was een bijzonder succesvolle voor Michel Schothorst en Diana Baumannn uit Soest. Merrieveulen Dame ût de Grachten (Hilbrand 525 x Auwert 514) liep in wel vier kampioenschappen deze middag de sterren van de hemel. Ze werd aan het einde van de dag als algeheel reservekampioen gehuldigd, nadat ze ook al jeugdkampioen werd, het kampioenschap bij de merrieveulens kreeg én als beste veulen uit een veulenboekmerrie werd uitgeroepen. Ronde na ronde bleef de bijzonder luxe en snittige Dame opwaarts en lichtvoetig – en vooral met veel uithoudingsvermogen – draven. Ook het beste twenter van de dag kwam uit de stal van ût de Grachten. Ymkje ût de Grachten (Gosse 526 x Markus 491).

Drie CK-uitnodigingen voor oudere merries

Daarmee was het voor Schothorst nog niet gedaan. Bij de vier jaar en oudere merries kregen drie merries een uitnodiging voor de Centrale Keuring. Daaronder ook de tienjarige Wealtsje van de Anne Hoeve Ster (Tonjes 459 x Onne 376) van de jarige Klaas de Vrij, die krachtig door de baan draafde. Ook de zesjarige Jillz van Stal Berkmeer Ster Sport (Nane 492 x Ielke 382) van Stal Berkmeer mag naar Harich afreizen in september om kans te maken op promotie. Het kampioenschap ging echter naar de vierjarige Romy ût de Grachten Ster (Matthys 504 x Dries 421) weer van de combinatie Schothorst-Baumann, die naast een goede stap met een heel sterk achterbeen draafde en een moderne uitstraling showde.

11 eerste premie veulens

In totaal kregen 11 veulens een eerste premie: vier hengstveulens en zeven merrieveulens. Waar Dame er bij de merrieveulens uitsprong, daar wist Fardou fan Marinus State (Jehannes 484 x Tjebbe 500) van Marinus Dees op te vallen bij de hengstveulens. De soepel bewegende Fardou kreeg het kampioenslint omgehangen.

Bron: KFPS